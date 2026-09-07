Partidos del Mundial Sub-20 Femenil de HOY lunes 7 de septiembre de 2026

El Mundial Femenil Sub-20 Polonia 2026 nos presenta este lunes 7 de septiembre cuatro encuentros de la fase de grupos, pertenecientes al Grupo E y F. La pelota rueda fuerte con goleadas imponentes y duelos de alto calibre.

Aquí te presentamos el resumen de lo ocurrido en el primer turno y la previa de lo que se viene inmediatamente.

Corea del Norte 2-0 Portugal (Grupo E)

Golpe de autoridad del cuadro asiático en el arranque del Grupo E. En el duelo disputado a las 7:00 horas en el Stadion Miejski ŁKS de Łódź, las norcoreanas desplegaron una disciplina táctica impecable y una presión asfixiante que maniató por completo a las lusitanas. Con transiciones a velocidad pura y contundencia frente al marco rival, la escuadra oriental firmó un 2-0 contundente que reafirma su candidatura como una de las potencias a vencer en la competencia. Portugal intentó reaccionar en el complemento, pero la muralla defensiva asiática jamás cedió espacios.

Nueva Caledonia 0-5 China (Grupo F)

¡Sinfonía de goles en el Arena Sosnowiec! La Selección de China no tuvo piedad de la debutante Nueva Caledonia y le propinó un categórico 5-0 en el choque de las 7:00 horas. Las asiáticas dominaron el trámite del partido de principio a fin con una exhibición de posesión, desbordes por las bandas y efectividad al momento de definir. La escuadra oceánica luchó con garra, pero se vio superada ante la jerarquía y ritmo de juego del conjunto chino, que con esta goleada asume el liderato momentáneo de su sector.

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Costa Rica vs Colombia (10:00 horas)

Grupo E

Lugar: Stadion Miejski ŁKS Łódź

¡Duelo con sabor a fiesta latinoamericana! La Selección Femenil de Colombia se mide ante su similar de Costa Rica en un choque de pronóstico reservado dentro del Grupo E. Las ticas buscarán hacer valer su orden defensivo y despliegue físico ante una escuadra cafetera repleta de talento individual que saldrá a proponer desde el silbatazo inicial. Quien se lleve los tres puntos dará un paso gigante hacia la clasificación en un grupo sumamente parejo.

España vs Nigeria (10:00 horas)

Grupo F

Lugar: Arena Sosnowiec

La Selección de España inicia su andar mundialista ante la siempre peligrosa y física escuadra de Nigeria. La Roja saltará al terreno de juego con la convención de imponer su clásico juego de posesión y toque, pero enfrente tendrá a unas 'Súper Águilas' africanas caracterizadas por su potencia, velocidad en el contragolpe y agresividad en la marca. ¡Partido no apto para cardíacos!

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