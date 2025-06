Al momento: Partidos definidos en OCTAVOS DE FINAL del Mundial de Clubes 2025

A falta de que culmine la Fase de Grupos del Mundial de Clubes 2025, ya hay varios partidos definidos para la ronda de Octavos de Final en el certamen internacional.

En el Grupo A, Palmeiras fue líder del sector y por debajo, el Inter de Miami se hizo del pase a la siguiente instancia del certamen en una agrupación en la que quedaron fuera el Porto de Martín Anselmi y Al-Ahly.

Por su parte, el Paris Saint-Germain fue líder en el Grupo B seguido del Botafogo. En dicho sector, el Atlético de Madrid y Seattle Sounders quedaron eliminados.

En actividad del Grupo C, Benfica lideró el sector y en segundo puesto el Bayern Munich se hizo del boleto a Octavos de Final dejando eliminado a Boca Juniors y Auckland City.

Mientras que en el Grupo D, el liderato fue del Flamengo y en segundo lugar quedó el Chelsea, sector en el que ES Tunis y LAFC no pudieron seguir con vida en la competencia.

Partidos en Octavos de Final del Mundial de Clubes

Sábado 28 de junio:

Palmeiras vs Botafogo - 10:00 AM

Benfica vs Chelsea - 2:00 PM

Domingo 29 de junio:

PSG vs Inter de Miami - 10:00 AM

Flamengo vs Bayern Munich - 2:00 PM

MÁS PARTIDOS POR DEFINIR...

