Partidos de hoy de la UEFA Champions League, martes 4 de octubre

La Jornada 3 de la UEFA Champions League continúa este martes, competencia que se reanuda con ocho encuentros: Inter vs Barcelona, Ajax vs Napoli, Bayern Munich vs Viktoria Plzen, Marsella vs Sporting de Lisboa, Porto vs Bayer Leverkusen, Club Brujas vs Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt vs Tottenham y Liverpool vs Rangers.

Inter vs Barcelona

Barcelona visita la cancha del Estadio San Siro en busca de su segunda victoria en la Fase de Grupos. Con Robert Lewandowski liderando el ataque del conjunto blaugrana, el equipo dirigido por Xavi Hernández ha generado grandes expectativas.

Por su parte, el cuadro de la Serie A se encuentra en el tercer puesto del Grupo C y en la Fecha 3 de la competencia buscan su segundo triunfo.

En enfrentamientos directos, el Barcelona registra 6 victorias contra 1 del Inter y 3 partidos empatados.

Ajax vs Napoli

Ajax y Napoli protagonizan uno de los partidos con más reflectores en la Fecha 3. El choque puede tener un duelo de mexicanos, pues con el Ajax puede reaparecer Jorge Sánchez y del otro lado, Hirving Lozano puede ver minutos con la escuadra de Luciano Spalletti.

El equipo de Italia busca mantener el paso perfecto en la competencia de la UEFA, en la que se encuentran liderando el Grupo A. Sin embargo, el conjunto de Amsterdam recibe el partido en casa, por lo que van a intentar frenar al cuadro de la Serie A.

La historia de Jorge Sánchez | Seamos Héroes

Te puede interesar: Raúl Jiménez no tiene fecha de regreso y peligra su llamado al Mundial

Bayern Munich vs Viktoria Plzen

En el otro encuentro del Grupo C, el Bayern Munich recibe al Viktoria Plzen para inaugurar la Jornada 3. El conjunto de Alemania se encuentra en lo más alto de su sector con dos victorias y no ha recibido gol en el actual torneo.

Marsella vs Sporting de Lisboa

El equipo de Marsella busca revertir el mal inicio en la Champions League. La escuadra de la Liga de Francia tiene un compromiso frente al Sporting, cuadro que lidera el Grupo D y que no ha recibido gol en contra.

Porto vs Bayer Leverkusen

El Estadio do Dragao recibe el duelo del Porto contra el Bayer Leverkusen. El conjunto de Los Dragones juega en casa con la misión de conseguir su primer triunfo de la temporada, no obstante, es uno de los equipos con más goles en contra, pues en dos fechas han recibido 6 tantos y únicamente han logrado marcar uno ocupando la zona baja del Grupo B.

Club Brujas vs Atlético de Madrid

El otro de los duelos del Grupo B es el Brujas contra el Atlético de Madrid. El equipo de Bélgica lidera el sector con 6 puntos teniendo 5 goles a favor y 0 tantos encajados.

La escuadra de la Jupiler Pro League obtuvo el triunfo en la Jornada 1 contra el Leverkusen por la mínima diferencia y le hizo 4 anotaciones al Porto.

Eintracht Frankfurt vs Tottenham

El equipo de Alemania recibe al Tottenham. Con un duelo parejo en el papel, Frankfurt y el cuadro de la Premier League chocan en la Fecha 3 con estadísticas similares, pues ambos conjuntos registran 3 puntos en el Grupo D de la competencia.

Liverpool vs Rangers

Los ‘Reds’ buscan seguir sumando ante unos Rangers que no logran ver la luz en el torneo de la UEFA. El cuadro del futbol de Escocia es sotanero del Grupo A y tras dos derrotas, tienen 7 goles en contra y no han podido marcar.

El equipo dirigido por Jürgen Klopp ocupa el segundo puesto de su sector con 3 unidades y jugando en Anfield quieren mejorar sus estadísticas ante su gente.

Te puede interesar: Real Madrid, ubicado en el grupo de la muerte en la Champions Femenil