Raúl Jiménez no tiene fecha de regreso y peligra su llamado al Mundial

El proceso de recuperación de Raúl Jiménez sigue siendo una incógnita. De cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, el delantero del Wolverhampton sigue en rehabilitación y el equipo de la Premier League dio a conocer detalles de la evolución de la lesión del atacante.

“Jiménez se ha perdido los últimos dos partidos de la Premier League por un problema en la ingle y recientemente regresó de su convocatoria internacional, donde continuó su rehabilitación con el equipo médico de México.

“Como hemos revelado antes, Raúl tiene un problema en la ingle. Ha tenido problemas en la ingle en los últimos años que hemos manejado, sin embargo, esta vez ha sido más desafiante. Está bajo el cuidado de nuestro equipo médico y un especialista externo. Todavía está en la fase de rehabilitación. El objetivo principal es que cuidemos la salud del jugador antes de hacer predicciones sobre el tiempo de su regreso”, se lee en un comunicado de los Wolves.

“Tenemos una muy buena relación con los médicos de la Selección Mexicana que han cooperado en el entendimiento de que Raúl es importante tanto para los Wolves como para México. Se incorporó a la selección la semana pasada para continuar con nuestro plan de rehabilitación y poder darle la experiencia positiva de estar cerca del plantel preparándose para el Mundial. Seguirán más actualizaciones”, se agrega.

El delantero mexicano sufrió una lesión previo al encuentro de la Premier League del Wolverhampton frente al Southampton.

Recientemente, Raúl Jiménez fue convocado por Gerardo Martino para la Fecha FIFA de septiembre, en la que la Selección Azteca tuvo compromisos contra Perú y Colombia.

Luego del encuentro contra ‘Los Incas’, Jiménez fue baja de la concentración para regresar con su equipo y seguir su proceso de rehabilitación.

Raúl Jiménez tendría fecha límite para ir a Qatar 2022

El delantero mexicano, Raúl Jiménez, va a tener como límite el 14 de noviembre para subirse a la lista de los 26 futbolistas que disputan la Copa del Mundo.

Anteriormente, el ‘Tata’ Martino habló de la importancia de llamar a Jiménez para la Fecha FIFA en la que no pudo ver actividad.

“La lesión preocupa, pero el objetivo es ayudar a que se pueda recuperar y que no tire la toalla, que piense en que va a llegar. Que no le cambie la cabeza Cuando fui a comer con él estuvo positivo y hay que atender su lesión y no debe dejar de ser positivo”, dijo Gerardo Martino en conferencia de prensa.

