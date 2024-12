Pato O’Ward y su dura verdad: “No tengo 30 millones para comprarme un asiento en Fórmula 1"

Patricio O’Ward, el piloto mexicano que deslumbra en la IndyCar y como reserva de McLaren en la Fórmula 1 , destapó la cruda realidad que enfrenta el automovilismo actual: el talento no basta para llegar a la Fórmula 1 si no se cuenta con los millones necesarios. “Es un mundo con mucha política. Yo no traigo 30 millones de dólares para conseguir un asiento”, confesó el regiomontano, quien recientemente tuvo la oportunidad de manejar un Fórmula 1 en el Gran Premio de México.

El piloto de Arrow McLaren calificó como "única” la experiencia de subirse al MCL38 frente a los aficionados mexicanos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sin embargo, también admitió que las posibilidades de competir en la categoría reina son casi nulas por factores económicos.

Preguntas rápidas con Pato O' Ward | GP de México

“La Fórmula 1 no es solo talento, también es política”



O’Ward no solo destacó las barreras financieras, sino también el complejo sistema político que domina el paddock de la Fórmula 1. “Muchos equipos priorizan a quien puede pagar más, no siempre al mejor piloto. Entiendo cómo funciona, pero no puedo hacer más”, señaló con frustración.

A pesar de este panorama, el mexicano aseguró que no necesita un asiento en la F1 para ser una figura del automovilismo. “Soy feliz aquí. No tengo que llegar a Fórmula 1 para ser un líder mexicano. Ya lo soy en IndyCar y seguiré siendo protagonista en cualquier categoría”, afirmó, demostrando su compromiso y orgullo por su desempeño actual.

Aunque reconoce que sería un sueño competir en la Fórmula 1 de manera permanente, Pato deja claro que no depende de él abrir esas puertas. “Si llega la oportunidad, le sacaré el mayor provecho. Pero no puedo hacerlo solo”, concluyó.

La historia de Pato O’Ward resalta una dura verdad en el automovilismo: el dinero manda en la Fórmula 1. Sin embargo, su talento y dedicación aseguran que seguirá brillando en el deporte, sin importar la categoría en la que compita.