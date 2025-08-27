Rayados negocia con un jugador ex Milan, para incorporar este mercado

Los Rayados han tenido un gran inicio de torneo que los ubica como líderes del Apertura 2025, esta semana podrían contar con un nuevo refuerzo que llegaría desde Italia.

El propio José Antonio Noriega, presidente deportivo del club, reveló que han estado en negociaciones para incorporar otra pieza al ataque que dirige el técnico Domènec Torrent, pero que se ha complicado llegar a un acuerdo en el que todas las partes queden conformes.

Semana de ¿anuncios para Rayados?

El “Tato” aseguró este lunes durante una entrevista con medios locales, que en estos días se podría dar el anuncio del nuevo delantero, sin querer comprometerse a darlo como un hecho.

Además el directivo de la “Pandilla” explicó que sería el último refuerzo para este semestre, debido a que el estratega español apostará por tener una plantilla más corta para tener a todos los jugadores enfocados; y mejor se buscará darle oportunidad a algunos canteranos.

El refuerzo vendría de Italia

El delantero italiano Patrick Cutrone, es el nombre que apuntan varias versiones periodísticas desde la “Sultana del Norte”, como el jugador que estaría cerca de firmar con el cuadro regiomontano.

Actualmente el atacante de 27 años de edad milita en el Como de la Serie A de Italia, en donde figuró desde que estaban en la segunda división, siendo pieza clave para lograr el ascenso al máximo circuito de aquel país hace un año.

Cutrone también ha pasado por el Valencia de España, por el Wolverhampton de Inglaterra en donde coincidió con el mexicao Raúl Jiménez, y también por la Fiorentina de Italia. Es canterano del AC Milan, equipo en el cual tuvo un arranque de carrera profesional muy prometedor, ya que registró 10 goles y dos asistencias en la temporada 2017-2018.

Torrent quiere gol

Torrent señaló desde la semana pasada que están interesados en firmar a un jugador que tenga aporte goleador.

“Puede ser un 8, un 10 o un 9 para acompañar a la gente de arriba porque vamos a rotar igual…Vamos a procurar que si viene alguien, realmente apoye y mejore el plantel, si no y, yo no tengo interés en firmar por firmar”, reconoció en conferencia de prensa el pasado sábado.

