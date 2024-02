Patrick Mahomes revela la receta para crear una dinastía en la NFL

A cinco días del Super Bowl LVIII, el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, destacó la actitud de sus compañeros y en general de la institución a la que pertenece para que en los últimos cinco años lograran acceder a cuatro Super Bowls incluyendo el del próximo domingo, ganando dos de ellos hasta el momento.

El pasador que inevitablemente estará en el Salón de la Fama de la NFL, reconoció que aún es muy temprano para calificar el rendimiento de los Chiefs como “una dinastía”, pero reconoció que no es sencillo llegar tan lejos deportivamente por varios años consecutivos.

“Hay que tener continuidad y no conformarse, hacer lo que tienes que hacer. No puedes decir que es una dinastía hasta que se haya acabado. Para mí se trata de ser grande hasta el final de mi carrera y a partir de ahí ya veremos”, dijo en su primera conferencia de prensa en Las Vegas.

Mahomes, que este domingo se convertirá en el primer quarterback de la historia en ser titular en cuatro Super Bowls antes de los 30 años, destacó la labor de sus compañeros en estos años, los más fructíferos de los Chiefs dede que se fundó la franquicia hace 64 años.

“Travis siempre quiere el balón, quiere ganar. Yo siempre quiero jugar con gente que lo da todo”, dijo.

Por su parte, el entrenador Andy Reid, negó pensar en algún momento sobre el término “dinastía”, y le restó importancia, asegurando que únicamente le importa seguir ganando partido a partido.

“Creo que cuando estás en el proceso, no miras a eso de la dinastía, estás enfocado en el próximo partido. Si no lo haces, probablemente tendrás un problema y perderás ese pedestal. No podemos poner nuestras energías en eso. Nos enfocamos en este partido contra un gran equipo”.

