Christian Horner habría mandado fotos a una empleada de Red Bull

Lejos de ceder, la tormenta únicamente se fortalece dentro de Red Bull, luego de que este lunes la escudería de la Fórmula 1 informara que el jefe del equipo Christian Horner estaba siendo investigado internamente por mostrar un comportamiento inapropiado hacia un empleado o empleada de la estructura.

La información ha aumentado en las últimas horas, en las que se ha revelado, según el diario alemán Bild, que dicho comportamiento que rompe con las normas es específicamente el envió de fotografías inapropiadas de Christian Horner hacia una empleada de la organización.

En medio de todo este alboroto, se ha dado a conocer que Red Bull ha programado una junta de urgencia para el próximo viernes, en la que escuchará a ambas partes y tomará una decisión definitiva sobre la continuidad o no del hombre que ha llevado a la escudería a lo más alto de la Fórmula 1.

En principio, la organización ha mantenido a Horner dentro de sus funciones pues ha optado por otorgarle la presunción de inocencia mientras se esclarezca el asunto. En Red Bull entienden que esto, sin embargo, debe resolverse a la brevedad, pues la presentación del nuevo auto, el RB20, está programada para llevarse a cabo el próximo jueves 15 de febrero.

¿Qué ha dicho Christian Horner?

Hasta el momento Christian Horner no se ha pronunciado al respecto de manera oficial, aunque se ha dado a conocer que ha tenido comunicación con diversos medios de comunicación, con quienes ha negado de manera categórica dichas acusaciones.

Por su parte, según el diario The Sun, su mujer Geri Halliwell, no ha tomado del todo bien la noticia y atraviesa un momento emocional muy complicado debido a las acusaciones. No obstante, reportan que respaldará a Horner por lo menos mientras se esclarezca la verdad de los hechos.