Patrick Mahomes es nombrado MVP del Super Bowl LVII

El SuperBwol LVII ha sido un auténtico espectáculo para los aficionados de la NFL, el máximo evento de la temporada concluyó con un encuentro cerrado, de poder a poder y con el triunfo de un Patrick Mahomes que confirma que es la cara de la NFL, confirma en el State Farm Stadium de Arizona que es el mejor mariscal de campo de la liga.

Patrick Mahomes sufrió un golpe en su tobillo al concluir el segundo cuarto que encendió las alarmas de todo Kansas City, el mariscal de campo tuvo que ser atendido con evidente dolor en su rostro. Pero no iba a dejar a su equipo en el partido más importante de la temporada. Volvió y comandó un ataque que funcionó a la perfección.

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Patrick Mahomes MVP del SuperBowl LXII

El mariscal de campo de Kansas City Chiefs fue nombrado por la NFL como el jugador más valioso del SuperBowl LVII; Patrick Mahomes lanzó para 182 yardas, tres pases de anotación y ninguna intercepción. Una heróica actuación con la lesión en su pie, el quarterback tuvo 6 acarreos para 44 yardas. y comandó el regreso de los jefes ante Philadelphia que tuvo la segunda mejor defensiva de toda la temporada. Sólo por detrás de San Francisco 49ers.

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El quarterback de los Chiefs demostró por qué es el mejor de la liga, y demostró que en el momento más importante, un tobillo no puede meterse entre tú y el SuperBowl. Una actuación redonda. Kansas City ganó el máximo partido de la NFL con un marcador de 38-35; los jefes vinieron de atrás para levarse el partido en el último cuarto. El reloj fue el peor enemigo de Jalen Hurts que tuvo un juego brillante, pero no fue capaz de mantener el ritmo de Mahomes y su equipo.

