Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
RITUAL NFL SITIO.png

Patrick Mahomes es nombrado MVP del Super Bowl LVII

Patrick Mahomes superó una lesión en el tobillo y volvió más fuerte en los últimos 2 cuartos para impulsar a los Chiefs y ganar su segundo SB en su carrera

Patrick Mahomes es el MVP del SuperBowl LVII
|Reuters

Escrito por: Jorge Zamora

El SuperBwol LVII ha sido un auténtico espectáculo para los aficionados de la NFL, el máximo evento de la temporada concluyó con un encuentro cerrado, de poder a poder y con el triunfo de un Patrick Mahomes que confirma que es la cara de la NFL, confirma en el State Farm Stadium de Arizona que es el mejor mariscal de campo de la liga.

Patrick Mahomes sufrió un golpe en su tobillo al concluir el segundo cuarto que encendió las alarmas de todo Kansas City, el mariscal de campo tuvo que ser atendido con evidente dolor en su rostro. Pero no iba a dejar a su equipo en el partido más importante de la temporada. Volvió y comandó un ataque que funcionó a la perfección.

Una victoria Fuera de Este Mundo para los Saints | Lo Inésperado

Patrick Mahomes MVP del SuperBowl LXII

El mariscal de campo de Kansas City Chiefs fue nombrado por la NFL como el jugador más valioso del SuperBowl LVII; Patrick Mahomes lanzó para 182 yardas, tres pases de anotación y ninguna intercepción. Una heróica actuación con la lesión en su pie, el quarterback tuvo 6 acarreos para 44 yardas. y comandó el regreso de los jefes ante Philadelphia que tuvo la segunda mejor defensiva de toda la temporada. Sólo por detrás de San Francisco 49ers.

Te puede interesar: Así fue el Super Bowl LVII donde los Chiefs se proclamaron campeones

El quarterback de los Chiefs demostró por qué es el mejor de la liga, y demostró que en el momento más importante, un tobillo no puede meterse entre tú y el SuperBowl. Una actuación redonda. Kansas City ganó el máximo partido de la NFL con un marcador de 38-35; los jefes vinieron de atrás para levarse el partido en el último cuarto. El reloj fue el peor enemigo de Jalen Hurts que tuvo un juego brillante, pero no fue capaz de mantener el ritmo de Mahomes y su equipo.

Tags relacionados
Kansas City Chiefs (Pertenece a NFL)
Philadelphia Eagles (Pertenece a NFL)

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP