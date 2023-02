Patrick Mahomes protagonizará un nueva serie de Netflix

En los últimos años, Netflix se ha convertido en uno de los escaparates principales para los consumidores de series documentales deportivas. El éxito que han tenido títulos como The Last Dance, Formula 1: Drive to Survive, Break Point, entre otros, han abierto las puertas para la creación más contenido similar.

La plataforma anunció la creación de una nueva docu-serie que dará seguimiento a los quarterbacks Patrick Mahomes, Kirk Cousins y Marcus Mariota durante la temporada 2022 de la NFL.

En ella se mostrarán momentos nunca antes vistos de las etapas más complicadas de estos pasadores a lo largo de la temporada que llevó a los Kansas City Chiefs a coronarse en el Super Bowl de Arizona.

¿Qué nos mostrará la serie NFL: Quarterback?

En ese camino, Patrick Mahomes sufrió una lesión de tobillo durante los playoffs que puso en entredicho su participación en el cierre de la temporada. En la serie titulada NFL: Quarterback, podríamos ver cómo vivió el pasador de los Chiefs este dramático suceso en plena postemporda.

Por otra parte, podremos conocer qué hay detrás de la vida de un hombre como Kirk Cousins, así como su preparación para adaptarse a su nuevo entrenador, Kevin O’Connell. El documental también mostraría cómo se recuperaba entre partidos después de sufrir fuertes golpes de los cazamariscales.

Los segmentos de Mariota podrían ser fascinantes. El ex ganador del Trofeo Heisman firmó con Atlanta el mismo día que los Falcons cambiaron al rostro de la franquicia, el mariscal de campo Matt Ryan, quien se fue a los Inidianapolis Colts.

Mahomes llevó a los Chiefs a una victoria en el Super Bowl LVII y ganó su segundo premio MVP de la NFL; Cousins fue nombrado para el Pro Bowl y llevó a los Vikings a un récord de 13-4; Mariota comenzó 13 juegos para los Falcons esta temporada antes de que el equipo cambiara al novato Desmond Ridder. Los ingredientes están puestos para una serie llena de intriga y emociones.