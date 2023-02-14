El impactante maquillaje que utilizó Rihanna en el Super Bowl LVII

Después de siete años volvimos a ver a Rihanna en un escenario y qué mejor forma de hacerlo que presentándose en el Super Bowl LVII. La interpretación de la cantante constó de varios de sus mejores éxitos acompañada de increíbles bailarines bajo la dirección y coreografía de Parris Goebel.

En su presentación apareció vestida de rojo, en donde se pudo resaltar su pancita de embarazo, dando a conocer ante todos la gran noticia de que volverá a ser madre. Es obvio que RiRi da noticias y promociones a lo grande y esta no fue la excepción ya que a mitad de su show se le pudo ver retocando su maquillaje.

Te puede interesar: Así fue el Medio Tiempo del Super Bowl LVII con Rihanna

Una competencia Fuera De Este Mundo | Super Bowl de la Comedia

La marca de maquillaje de Rihanna

Los amantes del maquillaje se preguntaron qué fue lo que se había aplicado para verse tan espectacular durante su actuación y es nada menos que su propia marca de maquillaje Fenty Beauty by Rihanna.

En específico, el producto que utilizó fue el Invisimatte Instant Setting + Blotting Powder. Un polvo compacto que minimiza la apariencia de los poros, elimina el brillo y absorbe el exceso de grasa para lograr que tu cara luzca impecable durante todo el día.

El Medio Tiempo del Super Bowl LVII



¿Les gustó el Show de Rihanna?🫶🏼🎤



🔴 REVIVE AQUÍ: https://t.co/y2I52FlGWt#RitualNFL #NFL pic.twitter.com/qbksT4uhNe — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 14, 2023

Su maquillista de cabecera, Priscilla Ono, fue la encargada del look de la cantante y por supuesto que todos los productos utilizados fueron los de la marca de RiRi.

Gracias al pequeño gesto que Rihanna le dio a su marca durante el Halftime Show, se volvió más popular elevando sus ventas por los cielos además de haber sacado una línea ilimitada edición Super Bowl.

Ya sea que te haya gustado o no te haya gustado su show, sin duda esta fue una gran estrategia por parte de la cantante para promocionar su marca y para mostrarle al mundo de qué está hecha.

Te puede interesar: Los mejores memes del show de medio tiempo del Super Bowl LVII con Rihanna