El nuevo récord que estableció Patrick Mahomes con los Chiefs

Patrick Mahomes sigue haciendo historia y este jueves volvió a escribir su nombre en los libros de récords durante la victoria de los Kansas City Chiefs. El quarterback de los actuales bicampeones de la NFL guió a su equipo al triunfo sobre los Baltimore Ravens en el duelo inaugural de la temporada 2024, convirtiéndose además, en líder pasador de todos los tiempos para la franquicia.

El producto de Texas Tech y tres veces campeón del Super Bowl superó a Len Dawson, miembro del Salón de la Fama y el comandante en el campo cuando los Chiefs se consagraron por primera vez en la cuarta edición del gran juego frente a los Minnesota Vikings. Décadas después de aquella gesta ha sido Mahomes quien se coloque en la cima como máximo pasador de los Jefes.

El lanzallamas de 28 años llegaba al duelo necesitando 84 yardas para superar a la leyenda, fue a través de un pase de 23 a Travis Kelce en el segundo cuarto que lo consiguió. No fue uno de sus días más brillantes en la oficina, pero volvió a cumplir en la estadística más importante: la de victorias. Contrario a lo sucedido el año pasado, los Chiefs consiguieron el triunfo ante su gente en el primer cotejo de la temporada.

Mahomes finalizó la noche con 20 completos para 291 yardas y un pase de anotación, aunque también lanzó una intercepción a las manos de Roquan Smith. La estrella de la noche para los bicampeones fue el receptor novato Xavier Worthy, quien anotó por la vía aérea y terrestre en su debut como profesional.

Baltimore estuvo a punto de empatar el marcador en la última jugada, pero la recepción de Isaiah Likely en el fondo de la zona de anotación no contó porque el segundo pie no cayó dentro.

Los números de Patrick Mahomes con los Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes es ahora el líder en yardas aéreas en la historia de los Kansas City Chiefs, el tres veces campeón tiene 28,715. Son 220 pases de anotación a lo largo de su trayectoria y solo 64 intercepciones.

