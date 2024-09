2do Cuarto: Patriots 7-0 Bengals EN VIVO dónde ver transmisión online en México partidos gratis Semana 1 NFL

Este domingo continúa la Semana 1, día en el que uno de sus varios partidos será entre los Cincinnati Bengals y New England Patriots.

Con respecto a los Cincinnati Bengals, la franquicia de la División Norte de la Conferencia Americana tuvo un récord de 9-8 la temporada pasada y la lesión de Joe Burrow le trajo muchos problemas en las últimas semanas. El mariscal titular es fundamental para la franquicia y se espera que en 2024 mejore su rendimiento siempre y cuando se mantenga sano.

Por el lado de los New England Patriots, esta no será una temporada más porque Bill Belichick no comandará más a la franquicia (lo hizo desde 1999) tras su renuncia. El nuevo entrenador jefe del equipo de Boston es Jerod Mayo, quien era entrenador de linebackers en la era de Belichick.

El partido se realiza en la cancha del Paycor Stadium, casa de los Bengals.

Otros encuentros de la Semana 1 de las 11:00 horas.

New Orleans Saints 10-0 Carolina Panthers | 1er cuarto

NY Giants 3-7 Minnesota Vikings | 1er cuarto

Atlanta Falcons 3-3 Pittsburgh Steelers | 1er cuarto

Indianapolis Colts 7-3 Houston Texans | 1er cuarto

Buffalo Bills 0-7 Arizona Cardinals | 1er cuarto

Chicago Bears 0-0 Tennessee Titans | 1er cuarto

Miami Dolphins 0-7 Jacksonville Jaguars | 1er cuarto