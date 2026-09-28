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Ganó 6 títulos con el América y siempre fue titular, pero ningún aficionado lo recuerda

Este jugador llegó a ser uno de los más ganadores en la época reciente del Club América; sin embargo, son pocos los aficionados quienes lo recuerdan.

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|X: América

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El Club América ha tenido muchas épocas doradas a lo largo de su historia en la Liga BBVA MX; y si bien la más recordada tiene que ver con el tricampeonato, hace algunos años el conjunto azulcrema también ganó una serie de trofeos tanto nacionales como internacionales.

Colectivamente, al América no le alcanza

Dentro de una de estas épocas aparece un jugador que tuvo la fortuna de conquistar un total de seis campeonatos y que, a pesar de haber sido titular en la mayoría de juegos, la realidad es que no es del todo recordado por la comunidad del América. ¿A quién nos referimos?

Paul Aguilar, la leyenda que es poco recordada en el América

Luego del paso que vivió en los Tuzos del Pachuca, Paul Aguilar llegó como refuerzo de lujo para el América en el año 2011 para salir de la institución en el 2020. En otras palabras, el lateral derecho permaneció casi una década en la institución de la capital del país.

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En esta cantidad de tiempo Paul no solo se convirtió en titular indiscutible de la escuadra azulcrema, sino que también tuvo la fortuna de disputar más de 350 duelos oficiales con el equipo, mismos en donde logró hacerse presente en el marcador con 14 goles y alrededor de 30 asistencias.

Paul Aguilar contaba con un despliegue físico importante y una característica forma de celebrar sus anotaciones; sin embargo, durante este periodo de tiempo la afición del América suele recordar a otros jugadores y deja al mexicano en segundo término, esto pese a todo lo que conquistó.

¿Cuántos títulos ganó Paul Aguilar con el América?

A lo largo de su etapa en el Club América, Paul Aguilar tuvo la oportunidad de conquistar tres títulos de Liga BBVA MX en el Clausura 2013, el Apertura 2014 y el Apertura 2018. Además, también conquistó el Campeón de Campeones 2018 - 2019 y dos Concachampions en 2014 - 2015 y 2015 - 2016.

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