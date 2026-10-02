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Fue figura en el América y multicampeón, pero una dolorosa situación lo obligó a retirarse del futbol

El Club América tuvo, en el pasado, a un multicampeón que logró trascender en el campo, pero que sin embargo se retiró por asuntos de depresión.

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|Instagram: América

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

La década del 2010 fue una de las más importantes en la historia reciente del Club América, institución que sumó varios trofeos nacionales e internacionales durante estos años y que presenció la llegada de algunos jugadores que, con el paso del tiempo, se volvieron leyendas del equipo.

Colectivamente, al América no le alcanza

Uno de los ejemplos más claros de lo anterior es Paul Aguilar, lateral por derecha que debutó profesionalmente en los Tuzos del Pachuca pero que, sin embargo, mostró sus mejores cualidades en el América, institución en la que decidió retirarse por un tema más mental que deportivo.

¿Por qué Paul Aguilar, leyenda del América, se retiró del futbol?

Fueron casi 10 los años que Paul Aguilar estuvo en el Club América antes de confirmar su retiro de las canchas en el año 2022. Sin embargo, más allá de por una cuestión futbolística o de lesiones, la decisión del mexicano tuvo que ver directamente con su estado de salud mental.

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Así lo reveló el mismo deportista en una charla con el Posscass de Compass, misma en donde aseguró que se retiró a raíz de la depresión que sintió luego de la muerte de su padre, un hecho que terminó influyendo en su decisión toda vez que dejó de disfrutar jugar a nivel profesional.

“Si, pues en sí la muerte de mi padre. Me pegó muy fuerte. Era tan cercano a mi y yo estaba ahí siempre, a pesar de que él estaba en Culiacán. Siempre estaba ahí, una persona que me apoyó”, explicó la figura del América, quien reveló haber caído en depresión a raíz de esta situación.

¿Cuántos títulos obtuvo Paul Aguilar como jugador del América?

Paul Aguilar llegó al Club América en 2011 para irse de la institución en 2020, por lo que formó parte del equipo capitalino durante nueve años. En esta cantidad de tiempo, el lateral por derecha logró conquistar siete títulos oficiales, destacando tres Ligas y dos Copas de Campeones de la Concacaf.

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