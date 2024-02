Paul Pogba es suspendido por cuatro años por dopaje

El mediocampista de la Juventus, Paul Pogba, ha sido suspendido por cuatro años luego de que el jugador de Francia saliera positivo en un test en testosterona el pasado 20 de agosto tras el partido entre Udinese y el equipo de Turín en la Serie A.

Paul Pogba apelará suspensión

Tras el anuncio, el futbolista de 30 años de edad ha roto el silencio, asegurando que va a apelar la decisión para retomar su carrera tras el resultado positivo en la prueba de antidoping que le fue realizada tras un partido en el que no tuvo actividad y que presenció desde el banquillo.

“Hoy he sido informado de la decisión del Tribunal Nacional Antidopaje y creo que el veredicto es erróneo. Estoy triste, conmocionado y desconsolado porque me han quitado todo lo que construí en mi carrera como jugador profesional.

“Cuando esté libre de restricciones legales toda la historia quedará clara, pero nunca he tomado, consciente o deliberadamente, ningún suplemento que viole las normas antidopaje. Como atleta profesional, nunca haría nada para mejorar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas y nunca he faltado el respeto ni he engañado a otros atletas y seguidores de ninguno de los equipos con los que jugué o contra los que jugué. Como consecuencia de la decisión anunciada hoy recurriré ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo”, se lee en sus historias de Instagram.

Con el equipo de la Juventus, Paul Pogba tiene un registro de 190 partidos disputados, mismos en los que ha marcado 34 goles y servido 41 asistencias con el equipo dirigido por Massimiliano Allegri.

Hasta el momento y luego de la decisión del Tribunal Nacional Antidopaje, la ‘Vecchia Signora’ no ha emitido ningún comunicado al respecto sobre el futuro de Paul Pogba.

