¡Quiere una oportunidad! Paul Pogba le manda mensaje a la Juventus

Paul Pogba busca reivindicarse en el mundo del futbol y está cerca de hacerlo. El mediocampista francés quiere llenarle el ojo a la Juventus y tiene en la mira a Thiago Motta para cumplir su anhelo de regresar a las canchas profesionales.

En charla con La Gazzetta Dello Sport, el ex futbolista del Manchester United se sinceró a pocas semanas de que pueda regresar al futbol: ” Será un nuevo Pogba : más hambriento, más sabio y más fuerte. He entrenado solo con los entrenadores este año y estoy listo para volver a la normalidad en 2025. Sólo tengo un deseo: jugar al fútbol”., mencionó el galo.

Apoyo moral por parte de sus compañeros

Por otro lado, Pogba confesó que hubo acercamientos por parte de otros jugadores de la Juventus durante su lapso fuera del campo de juego. “El cariño de la afición nunca ha faltado. No pude tener contacto con los miembros de la Juve por cuestiones legales. Muchos compañeros pasados y actuales siempre me han apoyado. Cuadrado me llamaba cada dos días y siempre me hacía reír. Dybala me ayudó, envié muchos mensajes. Y luego Vlahovic, McKennie, Weah, Kean... No esperaba tantos, también porque cada uno de nosotros tiene sus propios problemas en la vida diaria”., mencionó.

¿Qué sanción tiene Paul Pogba?

El volante francés dio positivo por Testosterona tras el partido entre Udinese y Juventus del pasado 20 de agosto. La Fiscalía Antidopaje le dio cuatro años de sanción, pero Pogba imputó ante el TAS y su castigo fue reducido para que pueda entrar en acción nuevamente a inicios de 2025.

Cabe destacar que, si la Juventus no retiene al mediocampista galo, el Olympique Marsella habría levantado la mano para hacerse de sus servicios y llegaría como agente libre para la etapa final de la temporada.

