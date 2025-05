ÚLTIMA HORA: Paulinho es BAJA de Toluca para la Final de Ida

Toluca no cuenta con plantel completo para enfrentar al América. A pesar de que Paulinho estuvo presente en el Día de Medios, evento previo a la Final de Ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, el delantero de los ‘Diablos Rojos’ es baja del equipo para el primer partido de la serie por el campeonato del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX.

El atacante de Portugal hizo el viaje con la escuadra Escarlata. Dirigidos por Antonio Mohamed, el Campeón de Goleo no va a estar disponible para el ‘Turco’, pues no sale ni a la banca para el duelo ante el cuadro azulcrema debido a una molestis muscular. Sin embargo, Paulinho si está presente en el inmueble para apoyar a sus compañeros en la Final de Ida de América vs Toluca.

Sin un comunicado oficial que señale la situación actual del delantero, se espera que João Paulo Dias Fernandes se recupere y se encuentre disponible para la Final de Vuelta en el Estadio Nemesio Diez, encuentro programado para jugarse el domingo 25 de mayo.

A lo largo de la presente campaña, Paulinho se hizo del bicampeonato de goleo al registrar 12 goles en el Torneo Clausura 2025. En la Liguilla del certamen en curso, el atacante de 32 años de edad lleva dos anotaciones siendo un pilar fundamental para Toluca y Antonio Mohamed.

Alineación de Toluca ante América en la Final de Ida

Con la baja de Paulinho, Toluca encara el juego con el siguiente once: Luis García, Diego Barbosa, Bruno Mendez, Andres Pereira, Luan Garcia, Jesús Galalrdo, Franco Romero, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Alexis Vega y Robert Morales.

El partido de Ida entre América y Toluca lo vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 19:50 horas, tiempo de la CDMX. Posteriormente, el duelo de Vuelta también lo vas a poder sintonizar por la misma señal el domingo 25 de mayo para conocer al campeón del Clausura 2025.