Campeón de goleo y extranjero estrella se niega a reforzar un equipo en el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes de la FIFA está próximo a disputarse en el verano del 2025, por lo que han comenzado los rumores en relación a los préstamos de corto plazo para los equipos que participarán en dicho torneo.

Te puede interesar: Fue compañero de Cristiano Ronaldo, figura de la Liga BBVA MX y rompe su silencio tras su último logro

Uno de los jugadores más llamativos de la Liga BBVA MX es el actual bicampeón de goleo de los Diablos Rojos de Toluca Paulinho, sin embargo, el portugués tiene definida su idea respecto a representar a otro club en el Mundial de Clubes de la FIFA.

“No jugaré para ningún equipo que no sea Toluca, en ninguna condición. Lo mismo que Toluca me hable y no me habló pero no, no tengo esas ganas, no quiero porque creo que para mí no hace sentido”, comentó Paulinho en rueda de prensa en relación a ser prestado a otro club para el Mundial de Clubes.

Resumen: Puebla 0-1 Necaxa | Jornada 17 Liga BBVA MX, Clausura 2025

En Toluca no se consideran favorito

Los primeros seis equipos con boleto a la Liguilla se encuentran en un parón por culpa del Play In y entre ellos se encuentran los Diablos Rojos del Toluca de Antonio Mohamed, quienes terminaron en el primer lugar de la tabla general, sin embargo, en la ciudad mexiquense no se consideran favoritos para el título.

“Estoy acá hace poco tiempo pero ya me enteré que el torneo es una cosa y la Liguilla es otra, entonces no hay favoritos. Sí tenemos confianza en nosotros pero no hay favoritos, tampoco nosotros nos sentimos favoritos pero sí estamos con la confianza,confiamos en nuestro trabajo y lo que hemos hecho hasta ahora. Creo que tenemos que mejorar nuestra mentalidad, de que ahora viene la Liguilla y los partidos no se juegan, se ganan”, añadió el delantero estrella de Toluca, Paulinho, respecto a los candidatos para llevarse el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: ¿Cuándo iniciará la construcción del nuevo estadio de Tigres?