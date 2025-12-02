El detalle que Paulinho tuvo tras la clasificación a semifinales

Paulinho sigue consolidándose como uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano en la actualidad. El portugués tuvo un gran gesto con un pequeño aficionado tras acceder a una nueva semifinal.

El delantero de Toluca se acercó al joven fan para tomarse una foto con él y dejarle un momento que nunca olvidará. Paulinho viene de convertirse en el campeón de goleo del torneo Apertura 2025.

"El equipo fue totalmente superior. Fue un partido más del rival. Fue como veníamos nosotros. Teníamos una ventaja de dos goles y muchas veces excedimos en hacer una jugada de más. Pero bueno, sabiendo que esto tiene que ser una experiencia, y la contundencia es lo que más tenemos que mejorar", afirmó Antonio Mohamed tras meterse a una nueva semifinal.

La fortaleza de Toluca

Por otro lado, el "Turco" se refirió a lo que significa el Estadio Nemesio Diez, un recinto que se ha vuelto prácticamente invulnerable y ha ayudado al equipo en duros encuentros.

"Acá para nosotros la cancha es una fortaleza. Como conocemos en la historia, la afición nos apoya desde el primer minuto hasta el último minuto. Y para nosotros es un hándicap. Así que tenemos que apoyarnos en eso y aprovecharlo. Vamos a esperar al rival, pensando que en ocho días estamos acá sentados de vuelta y esperemos que sea con el pase a la final. La verdad, lo que pasa con el equipo es nuestro, del equipo. Nosotros somos su cumbre, nosotros lo que pensamos nosotros, nada más", sentenció.

