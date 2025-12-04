Paulinho y su historial favorable frente a Rayados en Toluca

Paulinho ya sabe lo que significa anotarle en distintas ocasiones a Rayados. El delantero de Toluca fue su mayor pesadilla la última vez que jugaron en el Nemesio Diez, cuando los golearon 6-2 en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025.

En aquella ocasión, el portugués anotó un hat-trick ante su afición y tuvo dominio total sobre los regiomontanos.

"Creo que hemos hecho un gran torneo, estamos muy tranquilos, obviamente, nos hace falta Alexis Vega, que es un gran jugador, lo ha demostrado, pero creo que tenemos grandes compañeros también que lo han suplido muy bien, entonces trataremos de hacer un gran partido. La liguilla, tratamos de concentrarnos en el presente, lo pasado ya pasó, tratamos de buscar el bicampeonato", dijo Gallardo acerca de la serie ante Rayados.

Falta de eficacia, el aspecto a mejorar en Toluca

Por otro lado, el jugador escarlata se refirió a la falta de contundencia que ha habido en esta liguilla.

"Creo que tratamos de dejar lo que pasó atrás y de concentrarnos en el presente. Sabemos que Monterrey, obviamente, va a querer venir con sed de venganza, de tratar de ganarnos, y nosotros también trataremos de ganar, obviamente, estamos preparados para eso. Tratamos de enfocarnos en ese presente", expresó Jesús.

Por último, se animó a hablar acerca de lo importante que será cerrar esta serie ante Rayados en casa, en donde han sabido imponerse al cuadro regiomontano en varias ocasiones.

"Sabemos la exigencia de todas las aficiones, y también creo que la afición de Monterrey es una afición muy exigente, al igual que la de Toluca. Creemos que en nuestra casa, como lo demostramos en todo el torneo y la liguilla pasada, la gente va a pesar y vamos a tratar de hacer un buen resultado acá", sentenció.

