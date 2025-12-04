¡Cruz Azul contra todos! Por esta contundente razón nadie quiere ver a Nicolás Larcamón y compañía en la final

Cruz Azul empató 1-1 en su estadio ante Tigres este miércoles y tendrá la chance de meterse en la gran final del Apertura 2025 en caso de ganar el sábado. Sin embargo, y pese a la gran ilusión de toda la afición cementera, los otros semifinalistas de la Liga BBVA MX prefieren que los Felinos avancen a la siguiente instancia.

La Máquina necesita solamente de un triunfo más para meterse en la final y mantener viva su ilusión de obtener cuatro títulos en un mes. Lo que es un sueño para Cruz Azul es, a su vez, una preocupación tanto para Toluca como para Rayados de Monterrey, sus dos posibles rivales en la definición del torneo.

Al ser el vigente campeón de la Concachampions, el equipo que dirige Nicolás Larcamón disputará la Copa Intercontinental 2025. Su campaña en esta prestigiosa competencia iniciará el próximo 10 de diciembre cuando enfrente a Flamengo en el 'Derbi de las Américas'.

Justamente en torno a la Intercontinental está el problema para los demás clubes. Si Cruz Azul supera a Tigres y se mete en la final del Apertura 2025, la ida se jugaría recién en la semana del 25 de diciembre, una idea que no parece gustarle a los jugadores de Toluca y Rayados.

Jesús Gallardo reconoció que no quiere enfrentar a Cruz Azul

La posibilidad de pasar el 25 de diciembre lejos de sus seres queridos es algo que preocupa a los jugadores de Toluca y Monterrey, tal y como reconoció Jesús Gallardo. "Ojalá Tigres elimine a Cruz Azul", declaró en rueda de prensa el futbolista de los Diablos Rojos.

"Quiero pasar la Navidad con mi familia y poder distraerme un poco. Si logramos llegar nosotros a la final, esperemos que Tigres pueda vencer a Cruz Azul", sentenció Gallardo. Los partidos de vuelta de las semifinales tendrán lugar este sábado 6 de diciembre.