Todavía no termina el torneo, pero la afición del América SUEÑA con este DT en reemplazo de Almada

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX sigue su curso, por lo que estamos a pocas semanas para que comience la Liguilla, formato en donde seguramente el Club América de Guillermo Almada estará después de los puntos que el equipo azulcrema ha cosechado hasta ahora.

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Sin embargo, y a pesar de que los resultados entregados han sido en esencia positivos, la afición del América aún no aprueba por completo al entrenador uruguayo. De hecho, un sector de la fanaticada ha comenzado a pedir a un entrenador que destaca a nivel internacional.

¿Qué técnico pide la afición del América para reemplazar a Guillermo Almada?

Con un pasado reciente realmente exitoso en Coapa, la afición del América ha comenzado a solicitar la presencia de Paulo Victor, quien fue el asistente técnico de André Jardine y que ha comenzado a destacar gracias a la participación que ha tenido con la Selección de Brasil.

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Paulo Victor Gomes ha sido fundamental en la participación que ha tenido con la Selección Sub-20 sudamericana, y esto deriva de la gran experiencia que tuvo a lo largo de los tres años en los que estuvo con el combinado azulcrema, mismo en donde formó parte del tricampeonato y con la cual quiere llevar a su país a los Juegos Olímpicos 2028.

Bajo este contexto, vale decir que en la última fecha FIFA Paulo Victor comandó a la Selección Brasileña a sumar tres victorias, destacando el 2-0 a Estados Unidos, el 4-1 a Dinamarca y el 5-0 a la Selección Mexicana, por lo que un sector de la afición del América lo desea de regreso.

¿Guillermo Almada corre peligro como técnico del América?

En estos momentos la directiva del Club América está conforme con lo que Guillermo Almada ha demostrado como entrenador azulcrema; sin embargo, no se descarta su salida de la institución si es que no logra obtener el título del Apertura 2026 tras fracasar en la Leagues Cup.