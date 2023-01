Paunović confirma quien reemplazará a Alexis Vega vs Toluca

Las Chivas de Guadalajara llegan a la jornada tres del Clausura 2023 con la aspiración de seguir en los primeros puestos de la tabla general de la Liga BBVA MX, además de buscar seguir con cero goles recibidos en el arco rojiblanco para mantenerse como la mejor defensa del futbol mexicano.

El Rebaño sufrió movimientos en el mercado de transferencia invernal, de los cuales tres son los de mayor importancia, el primero fue la llegada del ex defensor ibérico Fernando Hierro al cargo de director deportivo, la segunda fue el cambio de estratega, con la salida de Ricardo Cadena, la incorporación del director técnico serbio naturalizado español Veljko Paunović y el tercero; la compra de Víctor “Pocho” Guzmán con el objetivo de apuntalar el plantel de Verde Valle.

Solo 11 minutos del “Pocho” Guzmán en el torneo

El “Pocho” no ha contado con los minutos esperados en las primeras dos fechas del Cl 2023, debido a que en el debut en contra de los Rayados de Monterrey entró de cambio al 79’, para disputar únicamente 11 minutos, posteriormente en la jornada dos frente al Atlético San Luis el técnico europeo tomó la decisión de no usarlo por lo que Guzmán se quedó en el banquillo, situación que le generó críticas debido a que no consiguieron los tres puntos.

“Puedo decir que creemos que es el momento de Víctor Guzmán de entrar, mañana va empezar desde el inicio si algo imprevisto no ocurre y estamos esperando que la gente tenga como siempre el apoyo no sólo a Víctor sino a todo el equipo de los que van a salir mañana a pelear contra un equipo como Toluca, que es un equipo fuerte y no lo va a poner muy difícil”, adelantó Veljko Paunović en rueda de prensa previo a recibir al Toluca en su primer partido de local en el Cl 2023

Pérez Bouquet estará en la convocatoria

Aunado a la titularidad de Víctor “Pocho” Guzmán, Paunović mencionó que estará presente en la convocatoria el canterano rojiblanco Sebastián Pérez Bouquet, quien en semestres anteriores ya había visto acción de juego con el primer equipo del Rebaño, a pesar de tener más regularidad en el Tapatío, segundo conjunto de Guadalajara.

