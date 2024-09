Paunovic destaca la presencia de jugadores de Tigres en la Selección Mexicana

Tigres atraviesa un gran momento en la Liga MX y el DT Veljko Paunovic reconoció la calidad de sus jugadores. Los Universitarios salieron victoriosos 3-1 ante Pumas en su visita a CU. El estratega felino celebró que varios elementos del equipo regio hayan sido convocados a la Selección Mexicana.

“Orgulloso de que los jugadores destaquen, hagan rendir a su equipo y eso está reconocido con la llamada a selección absoluta y es el objetivo de todos. Si rindes bien en tu equipo, tienes las puertas abiertas a más. Apoyamos esto y les deseamos mucha suerte. Que cumpla su objetivo la selección y nuestros jugadores también. Estamos completos y esperemos vuelvan todos sanos y con un buen resultado. Yo creo que dentro de nuestro equipo hay una enorme competencia apor puesto. Todo mundo entiende la importancia de los no negociables y eso se manifiesta en unos resultados buenos para cerrar esta etapa de cómo hemos estructurado la temporada. Sin pensar que hemos hecho algo de otro mundo porque queda mucho. La humildad que tenemos ahora nos permite ir avanzando, así como el espíritu colectivo”, mencionó Paunovic en conferencia de prensa.

El momento de Tigres en México

“Contento y orgulloso del rendimiento. La cara del equipo y fue el mensaje antes del partido. El tener coraje de jugar con y sin balón. Una buena estrategia de acuerdo con el planteamiento que tuvimos. Tuvimos un gran rival en su campo y nosotros nos sobrepusimos sobre esa adversidad que entra en el coraje. Quienes vienen y aportan como Antuna, que es otra adición y al rendimiento que buscamos en el campeonato. Yo siempre pienso que mis jugadores son los mejores siempre y donde he estado, independientemente del país, estoy muy contento y verlos cuanto antes para crecer. En todos los lugares donde he estado, para mí, mis jugadores son los mejores del mundo, mencionó Veljko.

Por otro lado, Gustavo Lema salió en defensa de sus jugadores luego de la derrota en casa. pumas suma 3 derrotas consecutivas.

“Lo de bache no sé si es de resultados, puede ser. Son tres, pero yo tengo que analizar rendimiento y no me alcanza, pero no son justificaciones. Somos Pumas. Hay que hacer un análisis, ver los goles cómo vienen. Pudimos hacer el segundo, pero está trabajado hasta el hartazgo el tercer gol que es el mismo que hace Austin. Hay que trabajar y trabajar. Hay un gran plantel. Hay cuatro jugadores fuera, uno de ellos internado. El Chino parecía que no llegaba, tuvimos hoy en la mañana confirmando a algunos. No son excusas, pero cualquier equipo que iniciara estaba conforme. El que termino poniendo dominó el primer tiempo. Luego una jugada futbolera y penal. Un golazo de 40 metros y lo hacemos nosotros y va al poste. Pasamos a línea de 4 con Robert como extremo. en una esquina gol de segunda jugada. Recibimos el gol de Austin y hoy así. Se trabajan hasta el hartazgo. Tenemos jugadores y plantel. Hoy era un partido donde insistieron y no entra la pelota. Hay que insistir. Llegamos y nada, no hay excusas. Hay que trabajar y tenemos plantel para estar más arriba. Estamos a seis puntos del puntero y no creo que les hayan dado ya la copa”, sentenció el DT de Pumas en conferencia de prensa.

