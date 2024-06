El emotivo mensaje de Paunović para los Chivahermanos

El pasado domingo 9 de junio del 2024, el conjunto de Tigres anunció a Veljko Paunović como su nuevo entrenador para el Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. La noticia la dieron a conocer a través de sus redes sociales con un comunicado.

Tras el anunció, varios aficionados de Chivas mostraron su tristeza en las redes sociales pues aún le guardan cariño al entrenador. Es por eso que subieron diferentes memes, videos y comentarios llorando y confesando que lo extrañaban.

Veljko Paunović salió de las Chivas tras el Apertura 2023. Torneo en el que terminaron siendo eliminados por Pumas en Cuartos de Final. En su paso por el rebaño, disputó un total de 44 juegos, logrando ganar 21 partidos, empatando ocho y perdiendo 15. Su equipo marcó 58 goles y recibió 53.

VIDEO: El mensaje de Paunović

En una entrevista exclusiva con el equipo de TV Azteca Deportes, Paunović decidió sincerarse en cámara y mandarle un emotivo mensaje a todos los Chivahermanos. El serbio detalló que desde que se fue del rebaño, no había tenido la oportunidad de comentar la gran relación que tiene con la afición y detalló que fue una experiencia única de la que está muy agradecido.

Además, reveló que estaba muy tocado cuando se fue por haber sido eliminado y sintió que no logró cumplir con los seguidores de Chivas.

“Desde que me he ido de Chivas, no he tenido la oportunidad de comentar de la gran relación que tengo con la afición, de una experiencia única por la que estoy muy agradecido. Ha sido muy difícil esa decisión, donde el momento en cuando me fui, estaba muy tocado por ser eliminado o estar eliminado del torneo en los Cuartos de Final y sentí que no cumplí con ellos. En ese aspecto fui muy cruel conmigo mismo”.

