Pocho Guzmán explota contra Diego Cocca tras no ser convocado

La Selección Mexicana continúa sin encontrar su mejor rendimiento en el terreno de juego y fue empatada por Estados Unidos sobre el final del partido que sostuvieron en el Phoenix Stadium; el equipo de Diego Cocca encontró la ventaja sobre el comienzo de la primera mitad, gracias al gol marcado por Uriel Antuna; pero en los minutos finales Jesús Ferreira definió el empate para el equipo de las Barras y las Estrellas.

Ante la falta de soluciones en ataque, Diego Cocca bien pudo haber contado con la presencia del Pocho Guzmán, quien lleva un total de 5 goles en el torneo y dos asistencias con la camiseta de las Chivas, sin dejar de tomar en cuenta que es el capitán del equipo rojiblanco, por lo que el futbolista rompió el silencio, tuvo algunas palabras para el actual estratega nacional.

Las palabras del Pocho Guzmán sobre Diego Cocca

Diego Cocca ha excluido de sus dos convocatorias oficiales a Víctor Guzmán, el capitán de Chivas ha mantenido un rendimiento formidable a lo largo de todo el Clausura 2023; es uno de los jugadores más determinantes de la liga y ha contribuido con su club en 7 anotaciones en la Liga MX (considerando tantos y asistencias); aún así, no han sido elementos plausibles para que el actual seleccionador de México confíe en su talento.

“Al final de cuentas no sé qué es lo que Diego pretenda en los jugadores que tiene en la posición. No te sabría decir qué es lo que está pasando, a final de cuentas, mis actuaciones, el día a día con Chivas, en su momento con Pachuca, son lo que me daba para que estuvieran hablando de mí", dijo Víctor Guzmán sobre el no llamado de Diego Cocca a la selección.

Víctor Guzmán no dejó pasar la oportunidad de lanzar un dardo a Diego Cocca, a pesar que respeta su decisión de llamar a los jugadores que él considere de mejor perfil para la Selección Mexicana; el capitán de Chivas mencionó todo se limita al gusto del estratega ‘aunque tengan menos goles que él’.

“Diego es el que decide, y si a lo mejor como él lo dijo, le gusta otro que está en la posición, incluso que tenga menos goles o menos asistencias, es él quien decide. Yo seguiré haciendo lo mío, lo mejor que está en mi persona, ayudando al equipo, es algo que no está en mí”, sentenció el futbolista de las Chivas en entrevista para Récord.

El elemento de las Chivas aceptó en exclusiva para Récord que se ve jugando en la Copa del Mundo, pese a que ha sido borrando en la primeras convocatorias, se mantiene concentrado en el equipo tapatío y entiende que la oportunidad por su edad es algo muy factible.

“Me gustaría poder llegar al Mundial. Pienso que 31 años no sería algo descabellado, poder jugar un Mundial. Voy a dar lo mejor de mí, voy a estar siempre apoyando que al final de cuentas soy mexicano y qué mejor que poder disputarlo”, indicó el ‘Pocho’