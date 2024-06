La curiosa manera en que se enteró Alejandra Orozco que sería abanderada olímpica

Después de mucha especulación se dio a conocer a los atletas que serán los abanderados de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024. En un evento realizado en el Comité Olímpico Mexicano, Mary Jose Alcalá, presidenta del COM, reveló los nombres y aseguró que fue una decisión difícil ante tanto talento con buenos resultados en la representación mexicana este verano.

“No tengo que anunciar su currículum, está más que dicho, más que cantando, quiero pedirles que conozcan y que le aplaudan a quienes van a ser los abanderados en París 2024; Alejandra Orozco y Emiliano Hernández”, mencionó Mary Jose Alcalá.

Por su parte Alejandra Orozco confesó que se enteró minutos antes de ser anunciada mientras se realizaba la comida en la que los atletas y medios de comunicación conocían los uniformes del equipo mexicano para los Juegos de París 2024.

“Estoy sorprendida, me enteré apenas estábamos comiendo con el equipo de clavados y me avisaron, es un gran honor y un gran orgullo, me lo imaginé en algún momento de mi carrera y en este ciclo me da mucha motivación. Estar comprometido por portar la bandera el día de la inauguración porque sé que estaré representando a todos los mexicanos que luchan por sus sueños diariamente”, puntualizó Alejandra Orozco a los medios de comunicación durante la presentación del uniforme olímpico en el COM.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 comienzan el 26 de julio de este año y finalizarán el domingo 11 de agosto en el que México buscará superar las cuatro medallas conseguidas en la justa olímpica de Tokio 2020.

