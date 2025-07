¿Paz o rencor? La reacción de Jamal Musiala con Gianluigi Donnarumma tras la lesión y la operación

Jamal Musiala no mostró rencor con Gianluigi Donnarumma tras haber sido operado con éxito luego de la terrorífica lesión que sufrió en el Mundial de Clubes. Resulta que un choque entre ambos jugadores durante los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025, torneo que ya tiene su final definida , terminó en una escena de terror, cuando el portero tomó el balón en el área, pero también chocó con el jugador alemán lo que dio lugar a una tremenda lesión de tobillo.

¿Qué dijo Jamal Musiala sobre Gianluigi Donnarumma tras su lesión?

“Nadie tiene la culpa”, mencionó Musiala en sus redes sociales tras sufrir una fractura de peroné como consecuencia de una luxación de tobillo. Acto seguido, insistió: “Creo que no se le puede reprochar nada a nadie, estas situaciones simplemente ocurren”. De esta manera, el jugador del Bayern Múnich calmó las aguas tras lo sucedido en el encuentro ante el PSG y decidió no culpar al portero italiano por su situación. Por otro lado, este dinero perdió Real Madrid por no alcanzar la final del Mundial de Clubes .

MEXSPORT Jamal Musiala no mostró rencor tras su lesión

Más tarde, detalló: “La operación salió bien, además estoy en buenas manos. Me voy a centrar en lo positivo y en las próximas semanas pondré el foco en la rehabilitación para volver a mi mejor nivel”. Finalmente, destacó: “Es bonito darse cuenta de cómo el mundo del futbol se une en momentos así. Gracias por el apoyo y el cariño, significa mucho para mí. Tengo muchas ganas de volver a verlos pronto”.

¿Qué había dicho Gianluigi Donnarumma luego de la lesión de Jamal Musiala?

En un diálogo con La Gazzeta dello Sport, el portero italiano reveló cómo se sintió tras conocer la lesión del alemán: “Estoy muy afectado, no era mi intención lesionarlo”. No obstante, sus declaraciones públicas y su pedido de disculpas por privado no habían sido suficientes, ya que varios de sus rivales lo criticaron duramente por haber tapado el balón de esa forma.

En este contexto, fue su agente quien tuvo que salir a respaldar a Donnarumma: “Es cuestión de décimas de segundo, es injusto pensar que Gigio quería lesionarlo”, expresó Enzo Raiola. Acto seguido, retrucó: “Este es un episodio de la eterna lucha entre un delantero y un portero”. De todas formas, Musiala no mostró rencor sobre el portero italiano.