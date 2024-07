La emotiva petición de Pedri a sus compañeros de la Selección de España | Euro 2024

El mediocampista de España, Pedri se sigue recuperando de su lesión que sufrió en los Cuartos de Final ante Alemania. El seleccionado tiene un esguince lateral interno de grado 2 en su rodilla izquierda.

Pedri sigue teniendo muy en mente el momento de la lesión y como desde el primer momento sintió algo diferente en su rodilla. Además, detalló que ha sido una temporada complicada por tantas lesiones que ha sufrido.

“Es una jugada rápida, cuando caigo al suelo ya siento que algo va mal, que algo en la rodilla lo noto diferente. Un palo, pero son cosas que pasan. Venía de una temporada complicada para mí, había tenido muchas lesiones, no he tenido esa continuidad que me gustaría. Cuando pasan estos percances, te replanteas muchas cosas”,

Debido a esa situación se ha perdido de lo que quedaba de la Euro, pero se ha mantenido en la concentración de España y le ha hecho una petición especial a todos su compañeros de equipo.

Zigzagueando por el barrio más latino de Miami

Te puede interesar: El club que más jugadores aporta para la Final de la Eurocopa 2024

El emotivo mensaje de Pedri

Pedri reveló que dentro del equipo se encuentran con un gran ambiente y que a pesar de su lesión han sido muy considerados con él pues todos se preocupan por él y cómo va con su recuperación.

Agregó que todos son un a familia, gracias a eso están en la final y por último detalló que van a darlo todo y pide que lo hagan campeón de Europa.

“Todos se preocupan, me preguntan cómo va la recuperación. Es muy bonito, aquí dentro somos una familia y es lo que nos ha llevado a estar en la final. Nos merecemos ganarla por la familia que somos. Estoy seguro de que van a darlo todo. ¡Que me hagan campeón de Europa!”.

Resumen: Mazatlán 2-2 San Luis | Jornada 2 | Apertura 2024 Liga BBVA MX

Te puede interesar: Todos los jugadores que pueden terminar como campeones de goleo en la Eurocopa 2024