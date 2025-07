Llega el tercer refuerzo de los Pumas de la UNAM

En un movimiento que ha generado gran expectación en el fútbol mexicano, Pumas de la UNAM ha llegado a un acuerdo con el Vancouver Whitecaps para fichar al extremo ecuatoriano Pedro Vite, de 23 años. El jugador, seleccionado por la selección de Ecuador, llega procedente de la MLS, donde ha destacado por su velocidad y habilidad en el uno contra uno.

“Lo pensé con mi familia, con mis amigos y las decisiones siempre pasan por mi, lo analicé mucho. Estoy aquí, no me arrepiento de haber venido y espero ya poder disfrutar y el domingo jugar. Mucho compromiso, mucha garra, mucha entrega. A pesar de que recién llego, he recibido mucho cariño en estos días y espero verlos pronto y disfrutarlos en los partidos”, mencionó a su llegada al AICM Pedro Vite.

¿Quién es Pedro Vite?

- Nombre: Pedro Vite

- Edad: 23 años

- Posición: Extremo derecho

- Equipo anterior: Vancouver Whitecaps (MLS)

- Selección: Ecuador

Lo que aportará Vite a Pumas

El director técnico de Pumas, Efraín Juárez, busca fortalecer las bandas de la cancha con la llegada de Vite, quien podría jugar como interior por derecha en un esquema 4-2-3-1. Su velocidad y habilidad para desequilibrar podrían ser clave para el equipo universitario en el Apertura 2025.

El recién llegando a la capital del país confesó que ya habló con el director técnico de los Pumas de cara a su llegada al cuadro auriazul.

“Estoy muy contento de poder estar aquí. He hablado con Efraín y la verdad fue algo que me motivó mucho la forma en la que él piensa, que quiere trabajar y esperemos que durante el año todo se pueda dar. Hay que disfrutar el día a día, disfrutar los partidos y en el futuro, mientras las cosas salgan bien todo puede salir mejor”, puntualizó el nuevo jugador de Pumas.

