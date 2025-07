Manny Pacquiao vs Mario Barrios, ¿quién es el favorito de las casas de apuestas?

El peleador filipino Manny Pacquiao enfrenta a Mario Barrios, el campeón welter 16 años menor y aunque eso lo vuelve el favorito, un sector de la afición al boxeo sueña con ver una gran versión en el ring.

Las casas de apuestas son implacables y en los momios también se refleja que Pacquiao es el menos favorito ante un Barrios que con 30 años luce en el papel como favorito para salir con su cinturón en la cintura.

Los momios de la pelea de Pacquiao ante Mario Barrios

Manny Pacquiao de 46 años y quien no pelea desde 2021 cuando enfrentó a Yordenis Ugás y fue derrotado, tiene su técnica intacta, pero la edad y la pausa pueden revelar que esas habilidades no tienen la misma fuerza o velocidad.

Solo tras los 12 asaltos o lo que dure el pleito, desnudará la condición de Pacquiao, pero si en alguien se puede arriesgar en una apuesta es en el Pacman, saliendo como menos favorito y pagando mejor en caso de una victoria.

Por Barrios, el momio marca -300 y en favor de Pacquiao en +240, lo que pone a Barrios como el amplio favorito.

¿Dónde ver la pelea de Pacquiao vs Barrios?

El combate de Manny Pacquiao en contra de Mario Barrios, lo podrás ver este sábado 19 de julio a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con la narración y comentarios de Box Azteca Team, que ha seguido desde hace 15 años la carrera y peleas de Pacquiao.

Las declaraciones más importantes de la pelea Pacquiao vs Barrios

MANNY PACQUIAO

“Estoy aquí de nuevo para otra gran pelea. Estoy muy agradecido a los fans por todo su apoyo. Sin los fans, el boxeo está muerto. Realmente aprecio su apoyo.

“Estoy bien con ser el no favorito. He sido el no favorito muchas veces. Siempre traigo sorpresas.

“He sido retador muchas veces y siempre es la misma sensación. Estoy emocionado de tomar el cinturón. Él también es un buen peleador, pero nuestro trabajo es entretener a los fans. Les vamos a dar una pelea de verdad.

“El sábado por la noche va a ser una gran pelea. Ha pasado un tiempo desde que estuve fuera del ring, pero sigo activo y haciendo ejercicio todo el tiempo. Voy a demostrar a todos que estoy en una excelente condición.

“He disfrutado el campamento de entrenamiento como lo hacía en el pasado. Igual que cuando tenía 26 años. La disciplina sigue siendo la misma. Incluso con mi descanso, mi pasión sigue ahí.

“Estoy aquí porque me encanta ir al intercambio de golpes. Quiero darles a los fans lo que quieren. Ese es mi objetivo cada vez que subo al ring.

“Nunca me lo tomo con calma en el entrenamiento. Puedo trabajar duro como cuando era joven. El sábado por la noche habrá mucha acción y los fans estarán contentos. Ese es mi objetivo.

“Estamos de vuelta en el boxeo otra vez. Vamos a mostrarle al mundo que el boxeo sigue vivo y coleando. Manny Pacquiao todavía está aquí. He vuelto.

“Es increíble seguir peleando aquí en esta arena. Es una bendición seguir aquí dando buenas peleas para los fans. Estoy emocionado por los fans.

“Respeto a Barrios, él es un campeón y también trabaja duro. Esto es para los fans.”

MARIO BARRIOS

“Ha sido un campamento largo y estamos listos para subir al ring el sábado. Esto es histórico. Me quito el sombrero ante Pacquiao por atreverse a ser grandioso. Pero ahora es mi momento y lo voy a demostrar el sábado.

“No voy a salir buscando el nocaut, pero voy con malas intenciones y poder en ambas manos. No dudaré en apretar el gatillo.

“Ha tenido tantas victorias sobre muchos peleadores mexicanos y ahora yo soy parte de eso, pero voy a estar del otro lado con mi mano en alto. Fui un gran fan de Juan Manuel Márquez y cuando noqueó a Manny, ese fue uno de mis momentos favoritos.

“Todo es sonrisas ahora mismo, pero sé que en la noche de la pelea esa sonrisa ya no estará en su cara, y tampoco en la mía. El mejor hombre saldrá con la mano en alto.

“Tengo confianza en mi preparación. Hemos tenido un tremendo campamento de entrenamiento con todo mi equipo. Entro a esta pelea con toda esa confianza.

“Me he estado preparando para 12 asaltos de acción sin parar. Conozco el estilo que él trae cuando sube al ring. Busco ponerlo a prueba en todos los sentidos el sábado.

“Al final del día, él es solo otro hombre ahí dentro. Otro oponente tratando de quitarme el título. A pesar de todo lo que ha logrado y dado al deporte.

“Tenemos un gran plan de juego para esta pelea y estoy listo para subir el sábado. Estoy listo para la guerra. Solo cuento los días.

“Siempre me esfuerzo por San Antonio. No sé si es algo en el agua de mi tierra, pero tenemos mucho talento allí. Estoy muy orgulloso de representar a San Antonio y mis raíces mexicanas e indígenas.