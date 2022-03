No iré a jugar, pelearé por todo mi país.- Óscar Valdez

El boxeador mexicano Óscar Valdez, sostuvo que la pelea del 30 de abril es la que deseaba para poder escalar en los mejores libra por libra, para poder llevarse a su cintura el cetro de la Organización Mundial de Boxeo, por lo que ha amenazado que no irá a jugar, sino a hablar en el ring con los puños.

“Yo no vengo a jugar que no vengo a reírme que no vengo hacer amigos yo vengo entrenar a pelear y dejar todo por mi país por mi familia por mi mismo y la verdad es que estoy muy emocionado y espero dejar que mis puños hablen por sí mismos el próximo 30 de abril”, acotó Valdez.

Stevenson y Valdez , se medirán el 30 de abril en el MGM Grand de Las Vegas, la cual será de unificación en la división de los superpluma, pleito que se firmó hace tres semanas, para terminar con los señalamientos y rumores.

Indicó que hubo rumores sobre un duelo con el ‘Vaquero’ Navarrete , pero sin hacer menos a Navarrete cree que “no tendría el reconocimiento que tendré Stevenson”.



Cara a cara de Valdez ante Stevenson, este miércoles

Valdez recordó que esta mañana en el encuentro que tuvo con Stevenson, pensó en que podría subir de nivel, pero recalcó que sintió una atmósfera distinta a como es Stevenson en redes sociales.

“Shakur es un peleador que ya tiene bastante tiempo hablando y presionando por redes sociales que es algo que yo no estoy acostumbrado a hacer ahí le gusta hablar hoy lo miramos en cara cara y la verdad que no sentí esa energía que siempre siento cuando está en las redes sociales la verdad que siento que ya es diferente ya cuando tienes a la persona enfrente”, acotó.

Contento con el entrenamiento de Eddy Reynoso

Valdez además indicó que está contento por la intensa preparación con Eddy Reynoso , lo que le hace estar confiado en su gran entrenamiento.

“La verdad que estamos contentos de estar con Eddy Reynoso, tenemos una excelente relación a un excelente plan de trabajo para pelear con un peleador como Stevenson”, recalcó.