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Peleas de boxeo HOY sábado 3 de octubre; combates de BOX Azteca y cartelera completa

La mansión de Box Azteca abre sus puertas para una función inolvidable

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|Crédito: Especial Azteca Deportes

La Mansión de Box Azteca abre sus puertas este sábado 3 de octubre para el combate que protagonizarán el mexicano Sebastián 'Logan' Hernández en contra del japonés Kyonosuke Kameda y que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes en punto de las 23:00 horas, tiempo del centro de México.

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La cartelera de Box Azteca de este sábado 3 de octubre

El mexicano Sebastián 'Logan' Hernández se enfrenta al japonés Kyonosuke Kameda este sábado 3 de octubre a través de la pantalla de TV Azteca en una pelea pactada en peso pluma en el Sumiyoshi Ward Center de Osaka, Japón.

Ambos boxeadores superaron la primera prueba de fuego que se les presentó al detener la báscula en el límite de la categoría, con Hernández marcando 125 libras, mientras que Kameda lo hizo en 125.9 libras.

Las puertas de la mansión del boxeo se abrirán en punto de las 23:00 horas, tiempo del centro de México, cuando ambos boxeadores suban al cuadrilátero del Sumiyoshi Ward Center para medir fuerzas.

Pero antes, no te pierdas el tercer partido de Rafael Márquez al frente de la selección Mexicana cuando se enfrente a su similar de los Estados Unidos a las 20:00 horas, también en la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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