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La Liga BBVA MX no se detiene: estos son los amistosos que faltan en la Fecha FIFA

La actividad de los equipos de la Liga BBVA MX continúa incluso en Fecha FIFA

Liga BBVA MX Apertura 2026 Puebla vs Toluca
Official Ball voit Aereus40 during the 7th round match between Puebla vs (and) Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Cuauhtemoc Stadium, on September 15, 2026 in Puebla, Mexico.|Jafet Moz/Jafet Moz

Escrito por: Francisco Fernández

La actividad del torneo Apertura 2026 se ha pausado debido al parón por la Fecha FIFA, pero los equipos de la Liga BBVA MX buscan mantener el ritmo con encuentros amistosos que disputarán este fin de semana, principalmente ante su público en los Estados Unidos.

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Los partidos amistosos que disputarán los equipos de la Liga BBVA MX

Los Rayados de Monterrey se enfrentarán este sábado 3 de octubre al Toluca en la cancha del Shell Energy Stadium en partido amistoso en los Estados Unidos en donde ambos equipos buscarán mantener el ritmo para reanudar su actividad en el Apertura 2026 en la Jornada 11.

La cartelera de partidos continuará el domingo 4 de octubre con tres de los equipos grandes del futbol mexicano entrando en acción, incluyendo el Clásico Nacional amistoso entre Chivas y América, también en territorio estadounidense.

El Rebaño Sagrado se enfrentará a las Águilas en el Oakland Alameda County Coliseum de Oakland, California, en donde los Azulcremas buscarán poner a prueba a sus mejores hombres, incluido Luis Ángel Malagón quien de a poco ha comenzado a sumar minutos tras la lesión que lo dejó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por su parte, el Cruz Azul se enfrentará al Los Ángeles Galaxy como parte de su Tour Azul en la cancha del Dignity Health Sports Park de Carson, California, casa del conjunto de la Galaxia y que podrás ver totalmente gratis en el canal de YouTube del cuadro cementero.

Sábado 3 de octubre

  • Rayados vs Toluca | 17:30 horas, tiempo del centro de México

Domingo 4 de octubre

  • Cruz Azul vs Galaxy | 18:30 horas
  • Chivas vs América | 19:00 horas

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