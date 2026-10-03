La Liga BBVA MX no se detiene: estos son los amistosos que faltan en la Fecha FIFA

La actividad del torneo Apertura 2026 se ha pausado debido al parón por la Fecha FIFA, pero los equipos de la Liga BBVA MX buscan mantener el ritmo con encuentros amistosos que disputarán este fin de semana, principalmente ante su público en los Estados Unidos.

Te puede interesar: Doble cartelera de Azteca Deportes HOY SÁBADO 3 de octubre; horarios y dónde ver las transmisiones GRATIS y EN VIVO

Fidalgo recuerda el Mundial: “Todos creímos que íbamos a ganar vs Inglaterra”

Los partidos amistosos que disputarán los equipos de la Liga BBVA MX

Los Rayados de Monterrey se enfrentarán este sábado 3 de octubre al Toluca en la cancha del Shell Energy Stadium en partido amistoso en los Estados Unidos en donde ambos equipos buscarán mantener el ritmo para reanudar su actividad en el Apertura 2026 en la Jornada 11.

La cartelera de partidos continuará el domingo 4 de octubre con tres de los equipos grandes del futbol mexicano entrando en acción, incluyendo el Clásico Nacional amistoso entre Chivas y América, también en territorio estadounidense.

El Rebaño Sagrado se enfrentará a las Águilas en el Oakland Alameda County Coliseum de Oakland, California, en donde los Azulcremas buscarán poner a prueba a sus mejores hombres, incluido Luis Ángel Malagón quien de a poco ha comenzado a sumar minutos tras la lesión que lo dejó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por su parte, el Cruz Azul se enfrentará al Los Ángeles Galaxy como parte de su Tour Azul en la cancha del Dignity Health Sports Park de Carson, California, casa del conjunto de la Galaxia y que podrás ver totalmente gratis en el canal de YouTube del cuadro cementero.

Sábado 3 de octubre



Rayados vs Toluca | 17:30 horas, tiempo del centro de México

Domingo 4 de octubre



Cruz Azul vs Galaxy | 18:30 horas

Chivas vs América | 19:00 horas

Te puede interesar: André-Pierre Gignac revela que tuvo pie y medio para jugar en este equipo GRANDE: “Mi sueño era jugar acá"