¿No era penal? La polémica jugada que definió el título de Toluca vs América

No hubo tetracampeoanto. Luego de la victoria por 2-0 del Toluca frente al América en el Estadio Nemesio Diez, los ‘Diablos Rojos’ sumaron la 11 en sus vitrinas ante un cuadro de Coapa que no pudo marcar a lo largo de 180 minutos en la serie de la Gran Final del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX.

El primer gol del encuentro fue obra de Luan Garcia, quien puso el 1-0 en la pizarra con un remate de cabeza tras un tiro de esquina para romper el cero en el marcador. Posteriormente, vino la polémica en la cancha del ‘Infierno’.

Ante un inmueble lleno, Robert Morales fue derribado en el borde del área al 77'. Luego de una escapada del atacante del cuadro Escarlata, Sebastián Cáceres metió una barrida y el silbante del encuentro, César Arturo Ramos Palazuelos, no dudó en marcar la pena máxima a favor de los locales que terminaría por ser el 2-0 definitivo por conducto de Alexis Vega.

El central no fue al VAR. A pesar de la comunicación, el silbante no acudió a revisar la jugada al monitor en el Estadio Nemesio Diez, quedándose con su decisión que terminaría en gol al 82'.

De acuerdo a nuestro experto, Francisco Chacón, la barrida de Sebastián Cáceres no tuvo que ser sancionada como penal, pues el zaguero del América alcanza a puntear el balón.

“Partido Toluca vs América, Cesar Ramos marca penal, pero Cáceres juega la pelota, es una jugada 100% de VAR, es increíble que Pacheco que ha demostrado que no tiene capacidad, no mandé la jugada a revisión, a golpe de vista parece una sancadilla pero el toque del jugador americanista anula el penal”, expresó el exárbitro en redes sociales.

