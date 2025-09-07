deportes
En esta fecha termina el contrato de Penta con la WWE

Penta Zero Miedo recién inició su historia con esta compañía de wrestling; sin embargo, muchos se preguntan por cuánto tiempo firmó el luchador mexicano.

penta-zero-miedo-cuando-acaba-contrato-wwe-pb-notas
Crédito: Instagram/@penta_zero_miedo
Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
El boom de la llegada del Penta Zero Miedo fue una locura para todos los aficionados mexicanos que poco a poco hicieron como suya la pelea del nacido en Ecatepec. En estos momentos, algunos cuestionan el rol que le están dando y existe cierto escepticismo. Sin embargo, esto es lo que se sabe de su contrato. ¿Hasta cuando firmó con la WWE?

¿Cuáles son los dos luchadores que odian a Penta en WWE?

¿Cuándo acaba el contrato de Penta Zero Miedo en WWE?

Algunos indicarán que es innecesario meditar (justo cuando comienza) el tiempo del final de la etapa del Penta en el wrestling de la empresa liderada por Triple H. Sin embargo, no se debe olvidar que en ocasiones el tiempo pasa rápidamente y las historias del mexicano no están convenciendo a algunos. Ante eso, surge la pregunta de cuándo vence el contrato del Zero Miedo.

Por ello, se debe aclarar que dicha información realmente es un enigma total. Tras la salida del Penta y Rey Fénix de la última empresa donde participaron, se habló mucho de su llegada y su salario (que ronda alrededor de los 5 millones de pesos anuales). Sin embargo, no hay indicio alguno de cuánto tiempo dura.

¿Hay preocupación por el presente de Penta Zero Miedo?

La realidad es que no se le puede dar gusto a todas las personas; sin embargo, muchos aficionados (incluso en modo broma) indican que el oriundo de Ecatepec no está ganando ningún combate… pero que la está pasando de maravilla. En general, el desempeño del mexicano luce bastante en forma, pero tras indicios de ponerlo como inmediato monarca con el título Intercontinental, algunos argumentan que su historia entró en un bache.

Es decir, tuvo un boom inmediato; sin embargo, no lo han explotado en las peleas estelares que obviamente el público mexicano anhela. Se debe recordar que Penta recién llegó este 2025 y su historia puede tener un giro inesperado en cualquier momento.

¿Penta Zero Miedo tiene una escuela de lucha libre?

