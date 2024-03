¡UN DESASTRE! La peor temporada de Miguel Herrera como entrenador

Un penalti en el último momento, cobrado por el colombiano Christian Rivera, salva al equipo de Xolos de Tijuana y a Miguel Herrera de una nueva derrota en el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

La escuadra perruna igualó 1-1 con el conjunto de León (gol de Federico Viñas, quinto en su cuenta) en partido correspondiente a la Jornada 10 del campeonato mexicano por lo que los fronterizos siguen sin conocer lo que es la victoria (junto con el equipo de Juárez).

Miguel Herrera reconoce tener el peor torneo como técnico

Por lo mismo el Miguel ‘Piojo’ Herrera reconoce que vive su peor torneo como director técnico en el futbol mexicano, porque cuenta con un equipo para mejores resultados.

“Sin duda es el peor torneo que he tenido. La calidad de los muchachos te deja para dejarles de repente a ellos algo que hacer dentro de la cancha, cuando no tienes una gran calidad o el equipo no es muy vasto hay que trabajar más, hoy nos tocó hacer eso.

“Si vamos a los partidos de repente tendremos en el sumar de los puntos menos de lo que pretendíamos tener o de lo que hicimos para tenerlos... hicimos un gran partido ante Monterrey y no pudimos, hoy hacemos un gran primer tiempo. La diferencia de manejar el juego, ha habido partidos así que hemos podido culminar y nos ha tocado sufrir.

Herrera menciona que depende del apoyo de la directiva de Xolos, porque los resultados han sido malos, para su continuación en el equipo.

“Sí es el peor torneo que he tenido como entrenador. Hay que trabajar mientras la directiva esté apoyando el proyecto, no nos queda más que trabajar y exigir más a los muchachos”.

Los Xolos de Tijuana suma únicamente seis unidades en 10 encuentros para ubicarse en la tabla en el puesto 16, solo por arriba del Puebla (4 puntos) y Juárez (2), pero con un partido de más que estos dos equipos.

Los partidos de Xolos en el mes de marzo

El equipo de Miguel Herrera visitará la Ciudad de México para enfrentar a los Pumas el próximo 10, para luego recibir a Santos Laguna (15) y posteriormente visitar a Mazatlán (29) en partidos correspondiente al mes de marzo.