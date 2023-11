Pep Guardiola dice que se quedaría incluso si el Manchester City es descendido

La Premier League penalizó con 10 puntos al Everton por faltas al Fair Play Financiero hace unos días y ahora una de las escuadras que jamás ha descendido se encuentra en la penúltima posición. Lo anterior sirvió como aviso a clubes más grandes y reconocidos a nivel mundial, pues sobre el Chelsea y el Manchester City de Pep Guardiola pesan un gran número de acusaciones por infringir los reglamentos. El técnico español dijo en conferencia de prensa que se quedaría en el club incluso si es descendido administrativamente.

En conferencia de prensa previa al enfrentamiento entre los skyblues y el Liverpool en la Jornada 13, Guardiola se dijo respetuoso de los reglamentos establecidos por la liga de futbol más poderosa del mundo. Aunque en repetidas ocasiones mostró su confianza en que el club es inocente, mencionó que en caso de un descenso a la Championship, él permanecería en su puesto.

“Decidieron traer un reglamento para hacer el fútbol más igualitario y las leyes deben respetarse”, afirmó. “Estamos bajo escrutinio y soy un gran partidario de seguir las reglas como es debido. Si haces algo mal, debes ser castigado. Si la UEFA y la FIFA deciden que haya FFP, lo apoyo totalmente”, declaró el estratega de los líderes de la Premier League. El Manchester City presume 28 puntos de cosecha en la actual temporada.

Aprovechó su aparición ante los micrófonos para recordar que en 2020 una decisión que dejaba al equipo sin posibilidades de competir en Europa fue revertida. Según sus palabras, sabe que el caso del Everton es distinto y no parece temer por un castigo incluso mayor que el propinado a los Toffees. De cualquier forma se curó en salud ante las posibles consecuencias.

“Pero absolutamente no consideraré mi futuro [si] depende de estar aquí [Premier League] o estar en League One. Absolutamente. Hay más posibilidades de quedarse si estamos en la League One que si estuviéramos en la Liga de Campeones”, sentenció el otrora mediocampista del Barcelona.

¿Cuándo juega el Manchester City?

El Manchester City recibe al Liverpool en la cancha del Etihad Stadium para disputar el encuentro más atractivo de la Jornada 13 en Premier League. El juego se disputará el sábado 25 de noviembre a las 06:30 horas, tiempo del centro de México. Los citizens son líderes con 28 puntos, seguidos de los Reds, quienes presumen 27.

