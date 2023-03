“Si fuese entrenador del Real Madrid entendería”, Pep Guardiola

Previo a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, Pep Guardiola, técnico del Manchester City habló sobre su futuro en Inglaterra, así como del rendimiento de Erling Haalad.

Para el estratega español, Haaland tiene que evolucionar para dejar de ser un futbolista que “sólo está en el área para marcar goles”. De momento, el delantero noruego lleva 28 goles en la Premier League y cinco en Champions, lo que es más que cualquier otro jugador de los ‘citizens’ en una misma temporada en la historia.

“No quiero que un jugador sólo esté en el área para marcar goles. Por supuesto que eso es importante, es lo principal, pero no es lo único que necesitamos de él”, constató Guardiola en conferencia.

“Además de eso, queremos que cuando estemos del área y no pueda marcar, esté involucrado en el juego y activo. Esto se puede mejorar, ya ha mejorado un poco, pero se puede hacer más”, agregó.

El futuro de Guardiola depende de Champions League

En la misma conferencia, el entrenador español fue interrogado sobre su futuro al mando del City, a lo que respondió que será juzgado dependiendo de su rendimiento en la Champions League, después de perder una final en 2021 y semifinales ante el Madrid.

“Desde el primer día que llegué aquí me dijeron que venía a ganar la Champions”, apuntó, “si fuese entrenador del Real Madrid, que es algo que no va a suceder, lo entendería, pero aquí, no sé”, agregó Guardiola.

En esta temporada de la competencia continental europea el Manchester City sigue con vida, y en busca de un triunfo para avanzar a la siguiente etapa.

Manchester City por el triunfo para avanzar a cuartos

La vuelta de los octavos de final de la Champions League se jugará en el Etihad Stadium, donde los Sky Blues obligatoriamente necesitan el triunfo para avanzar a la siguiente etapa.

En el primer partido, en Alemania, se dividieron unidades con marcador igualado a unos, con anotaciones de Josko Gvardiol para los bávaros y de Riyad Mahrez para los ingleses.