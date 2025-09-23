América, cada vez más lejos de la punta luego de Chivas y Monterrey

Al partido de la Jornada 8, uno de los más importantes para su causa en el torneo regular —por el rival al que enfrentó (el Guadalajara)—, el América llegó como segundo lugar de la tabla general, con 17 puntos; sin embargo, una semana después, el panorama es un poco menos alentador.

Te puede interesar: La primera impresión de Jardine sobre la lesión de Dagoberto

Posterior a la Fecha FIFA de septiembre, en la que las águilas aportaron siete futbolistas a distintas elecciones nacionales, la cúpula de Coapa había presupuestado días para afianzarse como contendientes al liderato o incluso poseedores del mismo, con un triunfo que parecía inminente contra las Chivas y una visita al que, en ese momento, ostentaba el primer sitio: Monterrey.

Resumen del partido: Mazatlán 1-1 Atlas | Jornada 9 | Apertura 2025

América, de mal en peor

El primer mazazo llegó el 13 de septiembre en el estadio Ciudad de los Deportes, cuando el ‘Rebaño Sagrado’, ubicado entonces en la decimosexta posición del certamen, dio la sorpresa y se impuso a la escuadra dirigida por André Jardine, quien, dicho sea de paso, recibió una mala noticia por el choque de rodillas que obligó al mediocampista español, Álvaro Fidalgo, a abandonar el encuentro al medio tiempo.

A partir de ahí, el panorama americanista se complicó. Apenas un par de días después de dicho compromiso, durante un entrenamiento, su capitán, Henry Martín — quien había reaparecido ante el acérrimo rival, después de un mes inactivo por lesión—, sufrió un esguince en la rodilla izquierda, que lo privará de jugar por tiempo indefinido.

Jardine deberá acomodar el barco nuevamente

Pese a la pérdida de su referente ofensivo, y las dudas en torno a su mejor centrocampista, el América planteó un único escenario para el cotejo de la novena fecha: vencer a los Rayados en la Sultana del Norte. Esto, no obstante, se convirtió en una misión imposible cuando los comandados por Domenec Torrent se pusieron arriba 2-0 en el marcador. Y si bien, llegó la reacción de la escuadra capitalina, alcanzó sólo para sacar un empate con sensación agridulce.

Desde el ‘Nido’, se habían planteado seis unidades en una semana crucial para empezar a tomar ritmo rumbo al cierre del campeonato y, únicamente, cosecharon una. Ahora, con 18 puntos, se encuentran a cinco de distancia del líder Cruz Azul, a cuatro del Monterrey y a uno del Toluca. Además, dos puntos detrás, vienen los Xolos y los Tigres, por lo que el margen de error se ha reducido para Jardine y compañía.

Te puede interesar: André Jardine pone a Ramón Juárez en la Selección Mexicana