Muere Rubén Moya, reconocido actor de doblaje, conoce su legado

Con mucho cariño lo recordará la amplia comunidad de fans de Rubén Moya, reconocido actor de doblaje, tras el anunció de sus deceso a su 62 años de edad, que, por su gran talento e inconfundible voz, quedará inmortalizado en sus cientos de trabajos en la industria del doblaje de habla hispana.

Por el momento no se han revelado más detalles sobre los detalles de la muerte de la voz en español de He-Man, protagonista de la caricatura que entretuvo a millones de niños en la década de los 90 y en el nuevo siglo.

Fue la propia ANDI, quién dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales oficiales, donde externaron un mensaje de reconocimiento a su trayectoria y de pronta resignación a su familia y amigos.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Rubén Moya. Actor de amplia trayectoria en el mundo del doblaje profesional. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, publicó la Asociación Nacional de Intérpretes.

Lista de personajes a los que Ruben Moya les dio vida con su voz

Caricaturas y animes

He-Man / Príncipe Adam en He-Man y los amos del universo.

Demonio de la mano en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Es la voz actual del narrador de la franquicia de Dragon Ball, desde el episodio 107 de Dragon Ball Super.

Quetzal en Dragon Tales.

Apollo en Los Caballeros del Zodiaco: Obertura del Cielo.

Películas

Es la voz habitual de Morgan Freeman.

Narrador / Oompa Loompa en Charlie y la fábrica de chocolate.

Cocodrilo en Una película de huevos.

Pastor Galswells en El cadáver de la novia.

Jafar desde la serie animada El show del ratón.

Sauron en El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo y en El Señor de los Anillos: El retorno del Rey.

Kingpin en Spider-Man: Un nuevo universo.

Emperador Zurg en la franquicia Toy Story.

Shan-Yu en Mulán.

Videojuegos

Gran Árbol Deku en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Hyrule

El Gravemind y Floods en Halo 3.

Yorick también en League of Legends.

Hecarim en League of Legends.