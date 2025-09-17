¡DE HÉROE A VILLANO! El pésimo juego de J. J. McCarthy con los Minnesota Vikings

El mariscal de campo de los Minnesota Vikings, J. J. McCarthy, vivió una de sus primeras pruebas de fuego en la NFL durante la Semana 2, en la derrota de su equipo frente a los Atlanta Falcons, un partido que dejó más dudas que certezas sobre su desempeño.

¿Cuántas yardas lanzó J. J. McCarthy contra los Falcons?

McCarthy cerró el encuentro con 11 pases completos en 21 intentos, acumulando 158 yardas aéreas. Sin embargo, su actuación estuvo marcada por los errores: lanzó dos intercepciones y perdió un balón en un fumble que costó caro a la ofensiva de Minnesota. Además, fue capturado en varias ocasiones, evidenciando las dificultades de la línea ofensiva para protegerlo ante una defensa agresiva.

A pesar de los problemas, el novato mostró chispazos de su potencial. En el segundo cuarto logró conectar con Justin Jefferson en una jugada explosiva de 50 yardas, demostrando su capacidad de encontrar a su receptor estrella incluso bajo presión. También intentó escapar de la defensa con jugadas por tierra, lo que reflejó movilidad y decisión, aunque sin grandes resultados en el marcador.

¿Cuáles fueron las debilidades que los Atlanta Falcons expusieron de J. J. McCarthy?

El duelo frente a Atlanta dejó al descubierto aspectos que McCarthy deberá corregir con rapidez. Su poco reconocimiento del bolsillo permitió que la defensa rival lo forzara a pases apresurados, algunos de los cuales terminaron en pérdidas de posesión. Las intercepciones y el fumble se convirtieron en factores determinantes para cortar el ritmo de la ofensiva, que no logró hilvanar series largas ni capitalizar oportunidades en campo rival.

La falta de continuidad en los drives fue un reflejo de la inexperiencia del mariscal, que aún está en proceso de adaptación al ritmo de la liga. Aunque mostró destellos de talento, la consistencia sigue siendo su mayor reto en estas primeras semanas.

El camino de McCarthy en la NFL apenas comienza, y partidos como este forman parte del aprendizaje natural de un novato. Los Vikings deberán trabajar en mejorar la protección de su línea ofensiva y en darle mayor confianza para tomar decisiones rápidas. Si logra reducir sus errores y aprovechar mejor su conexión con Jefferson, podría evolucionar hacia un papel más determinante en la temporada.

