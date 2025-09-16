deportes
CONFIRMADO: Tom Brady sale del retiro y jugará de nuevo con este equipo

El siete veces ganador del Super Bowl, Tom Brady, ha confirmado que sale del retiro para volver a jugar futbol americano en Arabia Saudita durante 2026

Tom Brady, exjugador de la NFL
Oscar Rodríguez
Ritual NFL
Compartir

El regreso de Tom Brady a los emparrillados ya tiene fecha confirmada. El siete veces campeón del Super Bowl, saldrá del retiro en 2026 para jugar en Arabia Saudita, esto dentro del marco del Fanatics Flag Football Classic, evento internacional de Riyadh Season.

Te puede interesar: Tragedia: Jugador argentino muere en pleno partido

Tom Brady jugará en Arabia Saudita

El encuentro va a reunir a figuras actuales y leyendas del futbol americano en una cancha de 50 yardas. Hasta ahora, Tom Brady ya ha confirmado su presencia en el certamen de exhibición que se va a llevar a cabo el 21 de marzo de 2026 en Medio Oriente.

Durante el evento en Arabia Saudita, el torneo va a contar con tres equipos, mismos que van a ser comandados por Pete Carroll, Sean Payton y Kyle Shanahan. Además, entre otras figuras confirmadas para el evento se encuentran Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Myles Garrett, Tyreek Hill y Rob Gronkowski.

El evento tiene como objetivo impulsar el flagelo football rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, año en el que dicha disciplina va a estar presente en el programa olímpico.

“Los fans en todos lados aportan tanta energía y pasión al fútbol americano que hicieron que fuera una experiencia inolvidable para todos los involucrados. Siempre admiré el poder del flag football, el deporte de mayor crecimiento en todo el mundo, y como conecta a fans de todas las edades. Estoy muy emocionado de anunciar de que saldré del retiro para hacer equipo con Turki Alalshikh…”, dijo Tom Brady.

Te puede interesar: Fue campeón con Cruz Azul, sobaba como DT del América y ahora llegaría a un gigante de Sudamérica

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

