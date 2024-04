Checo Pérez quiere un contrato por dos años y esto le responde Helmut Marko

Los medios de comunicación han sido muy insistentes en cuestionar a Checo Pérez sobre su futuro en Red Bull, en las últimas semanas. El mexicano ha tenido un buen arranque de temporada, se ubica en el segundo lugar del campeonato de pilotos tras subir cuatro veces al podio en cinco carreras, y todo indica que Red Bull estaría dispuesto a extender su contrato.

Sin embargo, el tapatío ha extendido en los últimos días sus deseos por renovar con Red Bull más allá del 2025. Es decir, Pérez busca que la estructura de la bebida energética le otorgue un acuerdo de, por lo menos, dos años.

No sabemos si Checo Pérez ya hizo directamente a Red Bull esta petición, pero los medios de comunicación ya le pasaron el recado al asesor de la organización, Helmut Marko, tras el Gran Premio de China. El directivo de 80 años negó que los cambios en el reglamento del 2026 puedan beneficiar la extensión de contrato de Checo, y dejó entrever que lo que él quiere es ofrecerle un contrato por un año más.

“Todavía no estamos en condiciones de ultimar todo. Pero no tiene nada que ver con el reglamento. Él sabe que si rinde... Primero quería un contrato de tres años, pero encontraremos una solución”, dijo el asesor.

La opinión de Helmut Marko sobre el desempeño de Checo en el Gran Premio de China

Respecto al desempeño de Checo en la carrera del domingo, destacó su labor a lo largo del fin de semana, y fue objetivo al señalar que Pérez salió perjudicado por los dos autos de seguridad que entraron a la pista.

“No tuvo suerte con el coche de seguridad. Hizo un muy buen trabajo. Sin el coche de seguridad habría terminado segundo”.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la diferencia de ritmo entre Max Verstappen y Checo, Marko destacó que ambos rindieron de manera muy similar y que la diferencia se debió a las circunstancias de carrera. “No, no, fue por el coche de seguridad y él estaba en el tráfico, por lo que no tenía aire libre como Max. No, no, estuvo bien. Ambos pilotos lo han hecho muy bien”.