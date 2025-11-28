Philadelphia Eagles vs Chicago Bears: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Semana 13 de la NFL; marcador online
Philadelphia Eagles y Chicago Bears medirán fuerzas este jueves en el inicio de la Semana 13 de la NFL
La actividad de la Semana 13 de la NFL comienza este jueves 28 de noviembre con el enfrentamiento entre los Philadelphia Eagles ante Chicago Bears, dos de los mejores equipos de la Conferencia Nacional.
Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Nuevas noticias sobre la lesión de hombro de Baker Mayfield
Philadelphia Eagles (Pertenece a NFL)
Chicago Bears (Pertenece a NFL)