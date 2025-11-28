deportes
Noticias
Azteca Deportes
Ritual NFL
Philadelphia Eagles vs Chicago Bears: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Semana 13 de la NFL; marcador online

Philadelphia Eagles y Chicago Bears medirán fuerzas este jueves en el inicio de la Semana 13 de la NFL

Francisco Fernández
Ritual NFL
La actividad de la Semana 13 de la NFL comienza este jueves 28 de noviembre con el enfrentamiento entre los Philadelphia Eagles ante Chicago Bears, dos de los mejores equipos de la Conferencia Nacional.

Philadelphia Eagles (Pertenece a NFL)
Chicago Bears (Pertenece a NFL)
