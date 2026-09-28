Philadelphia Eagles vs Chicago Bears: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 28 de septiembre, semana 3 de la temporada de la NFL, marcador online
El Soldier Field se viste de gala para el Monday Night Football entre los Chicago Bears y las Philadelphia Eagles, el cuadro local sin su mariscal de campo buscará el triunfo ante uno de los equipos más potentes de la liga.
La vida en Chicago sin Caleb Williams empieza hoy y los Bears tendrán que enfrentar a uno de los rivales más complicados de toda la NFL; las Philadelphia Eagles. Duelo en Monday Night Football desde la 'ciudad de los vientos' que pinta para ser un partidazo de poder a poder desde el primer minuto. El cuadro local buscará quitarle la racha perfecta a Jalen Hurts y compañía, mientras que, la visita sabe que hoy es el día para ganar en patio ajeno.
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