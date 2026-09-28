Philadelphia Eagles vs Chicago Bears: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 28 de septiembre, semana 3 de la temporada de la NFL, marcador online

La vida en Chicago sin Caleb Williams empieza hoy y los Bears tendrán que enfrentar a uno de los rivales más complicados de toda la NFL; las Philadelphia Eagles. Duelo en Monday Night Football desde la 'ciudad de los vientos' que pinta para ser un partidazo de poder a poder desde el primer minuto. El cuadro local buscará quitarle la racha perfecta a Jalen Hurts y compañía, mientras que, la visita sabe que hoy es el día para ganar en patio ajeno.

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