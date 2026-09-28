¡Llegó a los 40! Figura histórica de la Selección Mexicana festeja su cumpleaños en plena concentración

Andrés Guardado cumple 40 años este lunes y lo hace en un lugar que conoce como pocos al estar dentro de la Selección Mexicana. El histórico mediocampista celebra una nueva vuelta al sol mientras acompaña a Rafael Márquez en el inicio de una etapa que también representa su primera experiencia desde el banquillo del Tricolor.

El cumpleaños encontró al Principito concentrado en Nueva Jersey junto al equipo nacional, que se prepara para enfrentar este martes a Perú en el segundo partido de la era de Rafa Márquez. México empató 0-0 ante Colombia en el debut del nuevo entrenador y ahora tendrá su segunda prueba en el Sports Illustrated Stadium.

Guardado nació el 28 de septiembre de 1986 en Guadalajara. Cuatro décadas después, su relación con la Selección continúa, aunque el uniforme y la función son diferentes.

Guardado cambió los botines por el banquillo

El exfutbolista forma parte del cuerpo técnico que Márquez eligió para comenzar el proceso rumbo a 2030.

La presencia de Guardado tiene además un peso histórico. Fue compañero de Márquez en cuatro Copas del Mundo, de Alemania 2006 a Rusia 2018. Entre ambos acumularon 10 participaciones mundialistas y 32 partidos en la máxima competencia de selecciones.

De capitán y referente a auxiliar de Rafa Márquez

Guardado cerró su carrera como futbolista profesional en 2025 después de más de una década en el futbol europeo. Con la Selección disputó cinco Mundiales y 13 partidos en esas competencias. Además, suma 182 apariciones con el Tricolor, cifra que lo coloca como el jugador con más encuentros en la historia del combinado nacional.

Su nueva etapa comenzó a tomar forma desde el año pasado, cuando inició su preparación como entrenador en las categorías juveniles del Real Betis.

En la concentración actual tampoco ha pasado desapercibido. Durante una de las primeras prácticas de esta Fecha FIFA, Guardado incluso participó en ejercicios junto con los seleccionados, una imagen que contrastó con la que durante años fue habitual: el Principito con los botines puestos y dentro de la cancha.

Este martes volverá a vivir un partido de México desde otra perspectiva. Perú será el segundo rival de la nueva era, en un encuentro programado para las 19:00 horas del centro de México.

Guardado llegó a los 40. Su historia con la Selección todavía tiene páginas por escribir.

