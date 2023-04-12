Philadelphia Union saldrá a ganar al Estadio Jalisco a pesar de la ventaja

El estadounidense Jim Curtin, entrenador del Philadelphia Union, que este martes enfrenta al Atlas buscando el pase a las semifinales de la Concachampions, asegura que la ventaja de un gol sobre los Rojinegros es engañosa y sabe que todo se puede desmoronar en el Estadio Jalisco.

"Peleamos mucho por tener una ventaja de 1-0, pero entendemos que no es un marcador seguro cuando estás jugando en un estadio difícil como el de Guadalajara contra un oponente de calidad como Atlas", dijo en conferencia de prensa.

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El técnico afirmó que línea defensiva sigue fungiendo como la base de su filosofía y en este choque deberá ser "proactiva y agresiva" para evitar que los Zorros encuentren los espacios al frente.

"Nuestra base sigue siendo la defensa, pero aún pensamos que habrá instancias en las que Atlas empuje hacia adelante tratando de marcar un gol y en el que tal vez podamos golpearlos en el contraataque. Así que espero un gran partido", agregó.

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El delantero Daniel Carranza advierte que no están conformes con la ventaja mínima

Por su parte, uno de los hombres más importantes de Philadelphia, el delantero argentino Daniel Carranza, indicó que su equipo no debe conformarse con mantener el gol de ventaja y jugar el partido como si la serie estuviera empatada sin goles.

"No vamos a desesperarnos y tratar de marcar un solo gol y quedar mal parados o algo así, vamos a salir a jugar nuestro partido y si se da el gol, bienvenido sea, pero bueno, si no vamos a seguir trabajando para mantener el cero en nuestro arco", indicó.

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"Si bien son fuertes físicamente en la línea de atrás, también no son tan rápidos para cubrir los espacios, así que intentaremos buscar los costados de los centrales, las espaldas y tratar de sacar provecho de esos espacios. Vamos a tratar de no entrar tanto en ese juego", concluyó el artillero.

