Jugadores del PSG piden disculpas por insultos racistas

Los jugadores del equipo del Paris Saint-Germain (PSG) Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi y Layvin Kurzawa han pedido disculpas por sus insultos a los del Olympique de Marsella,

Las disculpas son pedidas después de una semana de los hechos y luego de haber sido convocados por la comisión de disciplina de la Liga de Futbol Profesional francesa.

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"Lamentamos sinceramente las palabras que pudimos pronunciar. Deseamos presentar nuestras disculpas", indican los jugadores en un mensaje similar, publicado en sus redes sociales y en las del club parisino.

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En el mismo los jugadores reconocen que sus actos "tienen un impacto en el público, sobre todo entre los más jóvenes que sueñan ante un partido de futbol", por lo que se comprometen "en el futuro" a "respetar todavía más el deber de ejemplaridad".

Los futbolista del actual campeón de la Ligue 1 acudieron a una de las partes del Parque de los Príncipes el pasado domingo luego de la victoria contra el Olympique de Marsella por 4-0 y entonaron cánticos insultando a los rivales, algunos de ellos de carácter homófobo.

Esos mismos cánticos se escucharon también durante el partido y la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castera, consideró que el partido debió ser detenido.

El club parisino condenó de inmediato toda forma de discriminación, sobre todo la homofobia, y recordó que no deben tener espacio en los estadios ni en la sociedad.

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El técnico del PSG, el español Luis Enrique, recordó que "el club, la dirección deportiva, el cuerpo técnico, los jugadores, están contra todo tipo de discriminación".

PSG sigue lejos de su mejor versión

Aún es imprevisible el PSG, lejos de su mejor versión, cuya autoridad presumible en la Ligue 1 está más en entredicho después de su 0-0 en casa del hasta ahora colista, el Clermont este sábado, al que no sólo fue incapaz de ganar, por los méritos del portero Diaw y de un colectivo heroico, sino que necesitó dos paradas de Gianluigi Donnarumma y el poste para no verse en un aprieto mayor, aún fuera del liderato.

Después de 7 jornadas disputadas en la liga francesa, el PSG se ubica en la quita posición en la tabla con 12 puntos, dos unidades por debajo del líder Mónaco y del Brest.